L’international arménien Aras Ozbiliz prolonge d’un an son contrat à Pyunik Erévan

Le club de Pyunik Erévan a prolongé le contrat de l’international arménien Aras Ozbiliz. Le milieu de terrain de la sélection arménienne avait rejoint Pyunik Erévan en août 2019. Le contrat d’Aras Ozbiliz a été prolongé d’un an. Lors des 11 rencontres du championnat d’Arménie qu’il a disputé Aras Ozbiliz a marqué 5 buts et fut l’auteur de 3 passes décisives. Au sein de l’équipe nationale d’Arménie où il fut sélectionné pour la première fois en 2012, Aras Ozbiliz a disputé 41 rencontres et marqué 6 buts.

Krikor Amirzayan