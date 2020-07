Marianna Gevorgyan au kanoun sous les couleurs de l’Arménie remporte trois des principaux prix de la World Folk Vision 2020

Marianna Gevorgyan au kanoun vient sous les couleurs de l’Arménie, de remporter trois prix principaux au concours 2020 du World Folk Vision. « Nous avons enregistré une victoire au concours international du World Folk Vision ».



Un Grand prix avec la 1re place. Merci à tous ! » a aussitôt écrit Marianna Gevorgyan sur sa page facebook. Marianna Gevorgyan reporta le titre de la « Musique des peuples dans le monde ». Un titre qui honore tant l’artiste qui allie beauté arménienne et talent. Une victoire qui honore en premier lieu l’Arménie.



Des milliers de participants de 115 pays participaient au concours, 180 musiciens issus de 60 pays s’étaient qualifiés pour la demi-finale. Puis quelques dizaines pour la finale, dont Marianna Gevorgyan (Arménie) qui remporte ainsi trois des plus brillants prix de la World Folk Vision.

Krikor Amirzayan

interview :

Marianna Gevorgyan : je remercie tous ceux qui en Arménie et dans le monde m’ont soutenu pour cette victoire

Marianna Gevorgyan représentant l’Arménie, avec sa prestation au kanoun vient de remporter trois prix principaux au concours 2020 du World Folk Vision. Interview.

Marianna Gevorgyan quelles sont vos impressions après cette victoire ?

Marianna Gevorgyan : Je suis très heureuse que l’Arménie et le kanoun arménien aient gagné dans ce concours international d’une grande portée médiatique. Comme nous le savons, le kanoun est un instrument oriental et il très développé dans le monde arabe, en Turquie, en Perse, en Egypte. Moi je me suis présentée au monde avec mon kanoun d’Arménie, mon instrument de choix pour porter au monde la culture arménienne du kanoun.

A qui dédiez-vous cette belle victoire ?

Marianna Gevorgyan : Vous savez, je ne veux pas séparer les personnes en catégories. Je veux dire que ma victoire appartient aux personnes qui m’aimaient, aiment ma musique et appréciaient leur culture nationale. Ces personnes m’ont fait confiance et ont cru en moi, m’ont soutenu et encouragé dans le monde entier. Je leur exprime ma profonde gratitude et mon dévouement.

Comment fut accueillie votre victoire en Arménie et en diaspora ?



Marianna Gevorgyan : L’art que je présente n’est apprécié touches toutes les couches de la société. Il en a toujours été ainsi, rien n’a changé dans ma vie, je ne vis pas avec les attentes. J’ai été le premier à partager cette bonne nouvelle avec le maestro Sedrak Yerkanyan, qui est le chef de l’ensemble de musique traditionnelle Tagharan, avec lequel je travaille. Ma victoire a été accueillie avec une très grande joie et la fierté pour notre nation en Arménie et en diaspora. Les nombreux échos des médias qui suivirent, sont la preuve de cet engouement pour mon art et ma victoire internationale qui porte la culture arménienne vers un plus large public.

Nourrissez-vous d’autres projets ?

Marianna Gevorgyan, l’art musical est une recherche permanente et des défis de chaque instant. Bien évidemment j’ai de nombreux projets. Mais pour l’heure je me donne le temps d’apprécier et de savourer cette victoire. Et une nouvelle fois je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui m’ont soutenu dans ce défi très difficile. Des remerciements qui vont aux milliers de fans en Arménie mais également dans le monde qui m’ont accordé leur soutien et leur confiance.

interview réalisée par Krikor Amirzayan