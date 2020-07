Téhéran, 1 juil 2020 (AFP) - Il n’y a pas « de solution militaire » à la

crise syrienne, a déclaré mercredi le président iranien, Hassan Rohani, lors

d’un sommet en ligne consacré à la Syrie avec ses homologues de Russie et de

Turquie.

"La République islamique estime que la seule solution à la crise syrienne

est politique et n’aura pas de solution militaire« , a déclaré M. Rohani. »Nous soutenons toujours le dialogue intersyrien et soulignons notre

détermination à lutter contre le terrorisme de Daech [acronyme arabe du groupe

Etat islamique, NDLR], d’Al-Qaïda et d’autres groupes qui leur sont liés",

a-t-il ajouté.

"J’insiste sur le fait que la lutte contre le terrorisme se poursuivra

jusqu’à son éradication complète en Syrie et dans la région en général", a

encore déclaré M. Rohani, dont les propos étaient retransmis en direct par la

télévision d’Etat iranienne.

Le président iranien s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre trilatérale

en visioconférence avec le président russe, Vladimir Poutine, et leur

homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, consacrée à la Syrie, dans le cadre du

processus de paix dit d’Astana, chapeauté par ces trois pays.

Dans la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011, Téhéran et Moscou sont les

principaux soutiens du pouvoir de Bachar al-Assad, tandis qu’Ankara soutien

des rebelles syriens.

La rencontre de mercredi, présidée officiellement par l’Iran, doit donner

lieu à un communiqué commun à l’issue de la réunion.

Elle survient au lendemain d’une conférence des donateurs organisée par

l’UE et les Nations unies à Bruxelles, au cours de laquelle a été annoncée la

levée de 7,7 milliards de dollars d’aide de la communauté internationale pour

les réfugiés syriens.