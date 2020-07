La Banque centrale arménienne révise ses prévisions de croissance économique à la baisse pour 2020

La Banque centrale d’Arménie a révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2020, a déclaré le président de la Banque centrale, Martin Galstyan, lors d’une conférence de presse.

Selon lui, en avril, le FMI a estimé le ralentissement économique mondial à 3%, alors qu’à la fin juin à 4,9%.

Martin Galstyan a noté que la récession affecte presque tous les pays et que les prévisions pourraient être révisées à la baisse à nouveau, car on ne sait pas maintenant quand la pandémie de coronavirus prendra fin et quelles seront ses conséquences globales pour l’économie mondiale.

« Sur la base d’indicateurs de récession plus importants dans les économies mondiale et arménienne au second semestre, ainsi que dans le contexte d’anticipations de reprise plus longues, les prévisions de croissance économique en Arménie ont été révisées de 0,7% à - 4% en 2020 », a déclaré Martin Galstyan.

En outre, a-t-il déclaré, une incertitude élevée sur l’avenir a un impact significatif sur le comportement des personnes et des organisations, entraînant une réduction de la consommation et des investissements et un effet restrictif supplémentaire sur la demande brute.

Dans le même temps, Martin Galstyan a noté que le ralentissement économique est attendu principalement dans les secteurs des services et de la construction, dans une moindre mesure dans l’industrie, sur fond de résultats relativement plus positifs dans le secteur agricole.

Selon une précédente prévision de la Banque centrale, l’économie arménienne devait croître de 0,7% en 2020 et se redresser en 2021 à 7,2%.

Selon le Service National des Statistiques, au premier trimestre 2020, la croissance du PIB s’est élevée à 3,8% par rapport à la même période en 2019, atteignant 1241 milliards de drams en termes absolus.