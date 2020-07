L’Arménie et les États-Unis ont discuté de l’aide financière, de la réadmission et des problèmes du Karabagh

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a eu une conversation téléphonique le 29 juin avec Philip T. Reeker, secrétaire d’État adjoint par intérim aux Affaires européennes et eurasiatiques, a rapporté le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères.

Il a déclaré que les deux hommes avaient eu un échange de vues approfondi sur les problèmes causés par le nouveau type de coronavirus et les mesures prises au niveau national pour les surmonter, soulignant également l’importance de la solidarité et de la coopération internationales dans la lutte contre l’épidémie.

Dans ce contexte, Zohrab Mnatsakanyan aurait exprimé sa gratitude au gouvernement américain pour l’aide financière accordée à l’Arménie. Zohrab Mnatsakanyan et Philip T. Reeker ont souligné l’importance de maintenir des relations à distance, affirmant que les contacts directs devraient se poursuivre après la fin de l’épidémie et les accords. conclu dans le cadre du dialogue stratégique arméno-américain et du Conseil arméno-américain du commerce et de l’investissement.

« Les deux hommes ont échangé des vues sur les réformes menées par le gouvernement arménien, qui comprennent la lutte contre la corruption, la justice et l’application des lois. Dans ce contexte, Zohrab Mnatsakanyan a salué le soutien constant fourni par les États-Unis », a déclaré le ministère.

Les parties ont également évoqué la coopération en matière de réadmission des citoyens. Le secrétaire d’État adjoint par intérim a noté qu’en évaluant les mesures prises par l’Arménie dans cette direction, le département américain de la Sécurité intérieure a retiré l’Arménie de la liste des pays à haut risque et l’a incluse dans la liste des pays coopérant à la réadmission des citoyens.

Dans le cadre de la coopération dans le cadre de l’Alliance pour la liberté de religion, Zohrab Mnatsakanyan a présenté les programmes initiés par l’Arménie pour préserver le patrimoine historique et culturel des minorités nationales, religieuses et ethniques au Moyen-Orient.

Zohrab Mnatsakanyan et Philip T. Reeker ont également discuté d’un certain nombre de questions d’importance internationale et régionale. Ils ont également échangé des vues sur l’évolution récente du règlement du conflit du Haut-Karabagh.