Une société arménienne obtient une licence pour fabriquer des ventilateurs NASA contre le Covid-19

La société arménienne YEA Engineering est l’une des entreprises à avoir obtenu la licence de la NASA pour fabriquer les ventilateurs NASA-JPL VITAL développés par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence spatiale pour le traitement des patients COVID-19.

Cela place la société arménienne parmi les 27 titulaires de licences mondiales estimés sélectionnés parmi plus de 330 candidats de 42 pays.

Outre neuf sociétés des États-Unis, trois du Brésil, quatre d’Inde et une d’Arménie, d’Australie, du Canada, d’Égypte, d’Indonésie, de Malaisie, du Mexique, du Nigéria, du Portugal, de Turquie et des Émirats arabes unis ont également été approuvées par la NASA pour fabriquer les ventilateurs.

Le prototype du ventilateur, qui a été créé par les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en seulement 37 jours, a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration le 30 avril.

Appelé VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Localally), le ventilateur haute pression a été conçu pour utiliser un septième des pièces d’un ventilateur traditionnel, en s’appuyant sur des pièces déjà disponibles dans les chaînes d’approvisionnement. Il offre une option plus simple et plus abordable pour traiter les patients critiques tout en libérant des ventilateurs traditionnels pour ceux qui présentent les symptômes COVID-19 les plus graves. Sa conception flexible signifie qu’il peut également être modifié pour une utilisation dans les hôpitaux de campagne.

L’Office of Technology Transfer and Corporate Partnerships de Caltech, qui détient les brevets et les logiciels de VITAL, propose une licence gratuite pour l’appareil.