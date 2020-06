Zohrab Mnatsakanyan : La rhétorique belliqueuse de Bakou est inacceptable

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan Zohrab Mnatsakanyan et Elmar Mammadyarov ont tenu une vidéoconférence avec la médiation et la participation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de la France, et Andrew Schofer des États-Unis d’Amérique , ainsi que Andrzej Kasprzyk, le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE.

Au cours de la vidéoconférence, la situation autour du processus de paix a été discutée.

Au cours de la réunion, le ministre arménien des Affaires étrangères a souligné l’irrecevabilité des déclarations belliqueuses et destructrices de l’Azerbaïdjan, notant qu’elles nuisent à l’environnement du processus de paix et entravent la mise en œuvre de l’engagement de préparer les peuples à la paix.

Dans le même temps, le ministre Zohrab Mnatsakanyan a souligné la nécessité d’assurer la sécurité continue du peuple d’Artsakh, notamment par le biais de mouvements libres et sûrs.

Au cours de la réunion, les possibilités de réunions en face à face et la visite des coprésidents dans la région ont été discutées. Dans le même temps, la volonté de poursuivre les contacts au cours du mois prochain a été soulignée.