Gagik Tsarukian infecté par le Coronavirus

Gagik Tsarukian, chef du principal parti d’opposition Arménie prospère (BHK), a révélé hier qu’il avait été infecté par le Coronavirus.

Tsarukian avait publié plus tôt cette année sur sa page Facebook une courte vidéo en disant en plaisantant que « le Coronavirus ne frappait pas les bonnes personnes ».

« Et donc, le Coronavirus ne contourne pas non plus les bonnes personnes, a-t-il écrit hier. Je souhaite une récupération rapide à tous les porteurs du virus ! »

S’adressant au service arménien de RFE / RL, Iveta Tonoyan, porte-parole de Tsarukian, a confirmé qu’il avait attrapé la maladie.

On ne sait pas encore exactement si l’homme d’affaires de 63 ans, qui dirige également le Comité national olympique d’Arménie, reçoit un traitement à domicile ou à l’hôpital.

Plusieurs autres membres du Parlement affiliés au BHK avaient déjà été testés positifs au virus à la fin de la semaine dernière. Au moins sept députés représentant le bloc Mon pas du Premier ministre Nikol Pachinian auraient également été infectés et auraient dû s’isoler ces derniers jours.

Les autorités sanitaires arméniennes ont enregistré à ce jour 25 542 cas de Coronavirus dans le pays qui compte 3 millions d’habitants. Elles ont déclaré hier que 14 autres personnes infectées par COVID-19 étaient décédées au cours des dernières 24 heures.

Selon le ministère de la Santé, le virus est la principale cause de 10 de ces décès. Le bilan officiel des décès dus à l’épidémie est ainsi passé à 443.

Malgré l’infection signalée d’au moins une douzaine de députés, le Parlement arménien qui compte 132 sièges s’est réuni dans la matinée pour une session d’urgence initiée par Mon pas.

Le groupe parlementaire de 25 membres du BHK avait boycotté les sessions du Parlement au cours des deux dernières semaines pour protester contre la décision de sa majorité progouvernementale du 16 juin de lever l’immunité de Tsarukian contre les poursuites. Le chef du BHK fait face à des accusations d’achat de votes qu’il rejette comme étant politiquement motivées.

Le 21 juin, un tribunal d’Erevan a refusé d’autoriser les forces de l’ordre à arrêter Tsarukian en attendant l’enquête. Les procureurs ont fait appel de la décision.