Le président arménien reçoit des médecins lituaniens

Le président Armen Sarkissian a accueilli le 30 juin un groupe de professionnels de la santé lituaniens arrivés en Arménie pour aider leurs collègues arméniens dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Étaient présents à la réunion le chef du bureau de l’UE en Arménie, l’ambassadeur Andrea Wiktorin, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Lituanie en Arménie Inga Stanytė-Toločkienė, le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Suède à Erevan Birger Karlsson et le premier vice-ministre de la Santé Anahit Avanessian.

Le président Sarkissian a souhaité la bienvenue aux médecins et leur a exprimé sa gratitude pour leur aide.

« Au nom des citoyens d’Arménie et des Arméniens du monde entier, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites et pour avoir mis votre vie et votre santé en danger pour nous aider » , a déclaré le président Sarkissian aux médecins.

« Je voudrais également remercier le gouvernement de la Lituanie et mon ami le président Gitanas Nausėda avec qui nous avons récemment eu une discussion franche via un appel vidéo. J’apprécie grandement cette aide. »

L’Ambassadeur Andrea Wiktorin a également remercié les médecins d’être arrivés en Arménie et a souligné l’importance de l’assistance fournie par les États membres de l’UE pendant la pandémie. Elle a informé que bientôt des groupes de médecins d’Italie et d’Allemagne arriveront également en Arménie.

« Ces visites sont importantes car les spécialistes peuvent échanger leurs expériences, travailler ensemble ce qui est très utile. Nous devons faire plus dans différents domaines, notamment approfondir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. J’espère qu’ensemble, nous surmonterons cette crise », a déclaré l’ambassadeur.

L’ambassadeur de Lituanie en Arménie, Inga Stanytė-Toločkienė, a également souligné l’importance de la visite des médecins lituaniens dans la perspective du développement des relations bilatérales.

« Je pense que ce n’est que le début d’une coopération plus approfondie entre les systèmes de santé des deux pays. C’est aussi une bonne occasion de partager son expérience professionnelle et d’être prêt pour les nouvelles vagues possibles de la pandémie. Je suis fier de pouvoir aider en ce moment le peuple amical d’Arménie », a déclaré l’ambassadeur.

Des médecins lituaniens ont présenté leur expérience et leurs propositions sur les moyens les plus efficaces de lutter contre la pandémie de coronavirus.

À l’issue de la réunion, le président Sarkissian a invité tous à visiter l’Arménie avec leurs familles et amis après la pandémie, à maintenir des liens avec leurs collègues arméniens et une amitié traditionnelle entre les deux pays.