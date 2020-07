Levon Aronian reste à la 7e place mondiale et 5 Arméniens parmi les 100 premiers mondiaux des échecs

Levon Aronian reste à la 7 e place mondiale et 5 Arméniens parmi les 100 premiers mondiaux des échecs

Levon Aronian le leader de l’équipe d’Arménie des échecs a conservé sa place à la 7e place mondiale au classement de la FIDE (Fédération internationale des échecs) établi le 30 juin. Levon Aronian ancien numéro 2 mondial reste à cette 7e place depuis plusieurs mois déjà.

Le Norvégien Magnus Carlsen reste numéro un mondial. Dans les 10 premiers mondiaux, outre Magnus Carlsen et Levon Aronian, nous trouvons à la 2e place Fabiano Caruana (Etats-Unis), Liren Ding (Chine), Ian Nepomniachtchi (Russie), Maxime Vachier-Lagrave (France), Alexander Grischuk (Russie), So Wesley (Etats-Unis), Teimour Radjabov (Azerbaïdjan) et Anish Giri (Pays-Bas).

Dans les 100 premiers mondiaux nous trouvons 5 Arméniens. Outre Levon Aronian (7e) figurent sous les couleurs de l’Arménie Gabriel Sargissian (53e), Karen Grigoryan (71e), Hrant Melkoumyan (77e) et Sergeï Movsesian (98e).

Krikor Amirzayan