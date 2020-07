Les filles peuvent désormais s’inscrire également à l’Académie militaire Monté Melkonian à Dilidjan en Arménie

L’Académie militaire Monté Melkonian à Dilidjan en Arménie recevra désormais des élèves de sexe féminin a annoncé Bhushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense. Ainsi pour la saison scolaire 2020-2021 l’Académie recevra ses élèves des classes de 10e, 11e et 12e. Les garçons et filles pourront s’inscrire dès à présent et jusqu’au 15 juillet pour suivre les cours des classes de 9e, 10e et 11e sur le site de l’Académie militaire à l’adresse : monte.am.

Les cycles scolaires de formation militaire dureront trois ans. Mais pour s’inscrire à l’Académie militaire Monté Melkonian un certain nombre de diplômes sont requis. Après inscription les futurs élèves devront se soumettre à des contrôles médicaux puis à un entretien avec les responsables de l’établissement.

Krikor Amirzayan