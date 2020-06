Garo Paylan à Erdogan : s’il n’y a pas eu le génocide arménien, où est passé le peuple arménien ?

Garo Paylan le député arménien au Parlement de Turquie est revenu dans une déclaration sur le propos du président turc Recep Tayyip Erdogan effectuée le 22 juin, qui a décidé de créer une structure pour « lutter contre les allégations du prétendu génocide arménien ».

Garo Paylan, député à l’Assemblée nationale de Turquie sous les couleurs du parti HDP (Démocratie du Peuple, parti pro-Kurde) a posé une question écrite au vice-président turc Fouat Oktay.

Dans sa question écrite Garo Paylan demande s’il est juste de créer une structure pour lutter contre le génocide arménien et développé depuis 105 ans une politique négationniste autour de ce thème. Et Garo Paylan se posant la question « si le génocide arménien n’a pas eu lieu, où est alors le peuple arménien ? » Il affirme également que chaque 24 avril dans une déclaration au peuple arménien Erdogan évoque « des faits douloureux inhumains » et se demande « pourquoi alors Erdogan a donné son accord pour une structure niant le génocide ? ». Enfin Garo Paylan affirme « je ne crois pas qu’en continuant le négationnisme vous ouvrez la voie à nouvelles erreurs car avec le négationnisme la faute se redouble »

Krikor Amirzayan