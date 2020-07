ProDigi : des entreprises dirigées par des femmes sont possibles en Arménie

Les entreprises dirigées par des femmes sont de plus en plus répandues dans le monde, et l’Arménie ne fait pas exception, avec l’ Agence de marketing numérique ProDigi qui sert de bon exemple où la plupart des employés, y compris le PDG, sont des femmes.

Il y a un vieux dicton arménien qui dit : « Dans une famille, l’homme est les murs extérieurs de la maison, tandis que la femme est le plafond ». La responsabilité des femmes a toujours été très appréciée, bien qu’elle soit restée principalement à l’intérieur de la maison, avec des opportunités sociales inégales dans une position inférieure. L’image est incontestablement différente de nos jours grâce à une tournure positive. Les femmes sont maintenant encouragées à s’impliquer dans la politique, à travailler dans leur domaine de prédilection, à poursuivre leurs passe-temps, à poursuivre leurs rêves et à être le modèle qu’elles souhaitent être.

Les femmes ont commencé à travailler dans divers domaines et, de jour en jour, la situation s’améliore à mesure qu’elles trouvent des entreprises et enregistrent un succès significatif. Avec des antécédents et des perspectives variés, elles créent des entreprises prospères. Selon « The Hubspot’s » blog de vente sur la diversité dans l’entrepreneuriat, le taux de croissance du nombre d’entreprises appartenant à des femmes entre 2014 et 2019 a le plus augmenté dans ces cinq secteurs : services publics (160%), construction (68%), information (36%), autres services (29% ) et les arts, les divertissements et les loisirs (23%). Heureusement, il existe également des exemples notables en Arménie comme l’Agence de marketing numérique ProDigi, dont la PDG, Aida Vopyan, estime que le succès de l’entreprise est venu avec beaucoup de motivation, la motivation pour créer quelque chose de grand, ajouter de la valeur à la société, développer le marketing numérique en Arménie. Cette motivation était très liée à l’expérience internationale, car diverses entreprises et professionnels ont d’abord expérimenté une approche différente des affaires, où le cœur du succès était l’enthousiasme.Ils ont réussi à briser les stéréotypes interculturels et à apporter cet enthousiasme à la culture commerciale arménienne.

Lorsque les femmes créent et dirigent des entreprises, elles créent généralement un lien émotionnel fort avec le travail qu’elles accomplissent, ce qui constitue également un élément clé du succès. Leurs emplois deviennent une partie importante de leur vie et deviennent une valeur clé à la fois pour eux-mêmes et plus tard pour la société. C’est peut-être pour cela que les femmes sont considérées comme de bonnes dirigeantes. Elles parviennent à travailler à un niveau rationnel mais gardent l’entreprise près de leur cœur au niveau émotionnel. Cette idée a été pesée par de nombreuses personnes dans le monde, par exemple, Allysin Kapin dans son article sur les 10 statistiques qui plaident en faveur d’un investissement dans des start-ups dirigées par des femmes : « Le prochain Steve Jobs sera une femme. Elle comprend comment résoudre un problème spécifique auquel le monde est confronté en tirant parti de la technologie. Elle connaît l’équipe diversifiée et inclusive qu’il faudra pour construire le produit et mettre en œuvre des solutions ».

Même si ce n’est pas le prochain Steve Jobs, le prochain entrepreneur à succès sera certainement une femme. Parmi les raisons d’investir dans une startup dirigée par des femmes, il y a la conviction que « les entreprises fondées par des femmes génèrent en fin de compte des revenus plus élevés ».

Le monde est donc plutôt ouvert et prêt à avoir des femmes plus puissantes et plus prospères dans tous les coins du pays, comme l’Arménie. L’égalité des chances est bénéfique pour tous, apportant à la table des relations plus saines, un respect mutuel et une ambiance de rêve devenu réalité.