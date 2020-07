Plus de 40 000 citoyens arméniens sont rentrés chez eux depuis le 15 mars

Depuis le 15 mars, grâce aux efforts du bureau du commandant et du ministère des Affaires étrangères, environ 8000 citoyens arméniens, bloqués à l’étranger en raison de la situation causée par la pandémie de COVID-19, ont été transférés en Arménie depuis différents pays du monde entier.

Le transfert de 2 200 citoyens a été organisé gratuitement avec le soutien de divers bienfaiteurs et à la suite de négociations.

Au total, plus de 40 000 citoyens arméniens sont rentrés en Arménie par les vols effectués sur la base des autorisations délivrées par le bureau du commandant.

Quatre vols spéciaux de la Chine vers l’Arménie organisés par le bureau du commandant ont livré les fournitures et équipements médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19, y compris les appareils de ventilation pulmonaire, les usines et concentrateurs d’alimentation en oxygène, les tests de diagnostic COVID-19, les matières premières biochimiques pour le production de tests médicaux, d’équipements de protection individuelle (EPI) et de masques médicaux.