Serge Sarkissian a fêté ses 66 ans en famille

Le 3e président de l’Arménie, Serge Sarkissian qui a dû laisser la scène présidentielle, prié de rentrer chez lui par Nikol Pachinian, multiplie les occasions de visibilité politique. Le bureau de l’ex-président Serge Sarkissian vient de communiquer une photo de son anniversaire chez lui en famille. Serge Sarkissian qui vient de fêter ses 66 ans le 30 juin, affirme qu’il a reçu pour son anniversaire de très nombreux messages. « En retour Serge Sarkissian souhaite le bonheur et la santé à toutes ces personnes et familles en cette période difficile ainsi que de la patience et de la lucidité pour affronter toutes les difficultés dans notre pays » communique le bureau de la présidence de l’ex-président Serge Sarkissian.

Krikor Amirzayan