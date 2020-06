Pourparlers Poutine-Erdogan-Rohani sur la Syrie mercredi

Moscou, 30 juin 2020 (AFP) - Les présidents russe Vladimir Poutine, turc

Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rohani mèneront mercredi par

vidéoconférence des pourparlers sur la situation en Syrie, a annoncé mardi le

Kremlin.

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a confirmé aux

journalistes la tenue de cette rencontre, ajoutant que les trois chefs d’Etat

feront « trois discours » avant de discuter en privé de la Syrie "aux alentours

de 14H00" (11H00 GMT).

Ces pourparlers s’inscrivent dans le cadre du processus de paix d’Astana,

qui réunit depuis janvier 2017 des représentants de Damas et une délégation de

l’opposition. Il est chapeauté par la Russie et l’Iran, alliés du régime, et

par la Turquie, soutien des rebelles syriens.

Ce sont les premières discussions entre les trois présidents dans ce format

depuis septembre 2019.