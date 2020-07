Deux trafiquants de drogue tentaient de passer la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, l’un d’eux abattu

La frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Iran est un point de passage de nombreux trafics dont celui des stupéfiants. Le site azéri haqqin.az informe que le 29 juin peu avant minuit des garde-frontières azéris de Horadiz ont découvert le franchissement de la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan de deux individus. Ces derniers étaient armés et portaient deux sacs. Refusant d’obéir aux sommations, les deux individus tentèrent de s’échapper. L’un d’eux fut abattu tandis que l’autre s’échappait dans les forêts en laissant son sac. Dans les deux sacs, les gardes-frontière ont découvert 33 kg de drogue que les trafiquants désiraient faire passer en Azerbaïdjan devenu une plate-forme de passage de la drogue vers d’autres pays dont la Russie.

Krikor Amirzayan