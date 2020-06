Une importante révision constitutionnelle votée au Parlement

Le Parlement de la Géorgie a voté lundi des amendements constitutionnels, réclamés de longue date par l’opposition, pour renforcer le mode de scrutin à la proportionnelle avant les législatives d’octobre. Les députés ont voté à 117 voix pour, et trois voix contre, en faveur de cette révision de la Constitution. Au total, 120 des 150 députés seront désormais élus à la proportionnelle, contre 77 auparavant. Pour entrer au Parlement géorgien, un parti devra obtenir plus d’1% des suffrages, contre 5% jusqu’à présent. Il devra par ailleurs avoir plus de 40% des voix pour former un gouvernement. Ces (...)