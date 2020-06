Ankara, (AFP) - La Turquie a convoqué lundi l’ambassadeur

autrichien à Ankara pour protester contre ce qu’elle a qualifié de

rassemblements « pro-PKK » à Vienne, qui a de son côté démenti que les

manifestants aient été « des supporteurs de groupes terroristes ».

"Les rassemblements qui ont été organisés par l’organisation terroriste PKK

(Parti des travailleurs du Kurdistan) ces derniers jours à Vienne trahissent

l’absence de sérieux dans la lutte contre le terrorisme", a déclaré le

ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a affirmé que l’ambassadeur d’Autriche à Ankara avait été convoqué au

ministère pour qu’Ankara lui fasse part de sa "préoccupation de ce que des

groupes pro-PKK aient été autorisés à organiser des rassemblements et ce

pendant quatre jours consécutifs", a ajoute le ministère.

Le PKK, qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984, est

qualifié de groupe « terroriste » par la Turquie, les Etats-Unis et l’Union

européenne.

Le ministère turc a en outre accusé dans son communiqué les forces de

l’ordre autrichiennes d’être intervenues « sévèrement » contre des jeunes

d’origine turque et d’avoir « endommagé » des commerces turcs.

A Vienne, le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a

démenti les accusations d’Ankara selon lesquelles les manifestants en question

étaient « des supporteurs de groupes terroristes ».

"Le droit de rassemblement et d’expression est un principe fondamental en

Autriche", a ajouté M. Schallenberg dans un communiqué diffusé par son

ministère après qu’il y a reçu l’ambassadeur de Turquie dans la capitale

autrichienne Ozan Ceyhun.

Selon la presse autrichienne, la police est intervenue la semaine dernière

pour empêcher des affrontement entre des manifestants pro-Kurdes et des

nationalistes turcs dans un quartier de Vienne à forte concentration de

population d’origine turque.

Au cours de sa rencontre avec l’ambassadeur turc, le chef de la diplomatie

autrichienne a exhorté Ankara à "aider à une désescalade de la situation au

lieu de jeter de l’huile sur le feu", selon le communiqué du ministère.