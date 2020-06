Jeanne Barseghian la maire de Strasbourg apparaissait dans un documentaire réalisé en 2015 en Arménie occidentale et diffusé par Arte

Jeanne Barseghian la nouvelle maire de Strasbourg s’était rendue en 2015 en Arménie occidentale pour être filmée en compagnie de plusieurs membres de la communauté arménienne de France, dont l’historien Raymond Kevorkian, dans un documentaire franco-allemand « Voyage en Anatolie » dont le thème est le génocide arménien. Le film documentaire fut programmé dans des salles et à la télévision en France dont Arte et en Allemagne.

Le film-documentaire réalisé à l’occasion du 100e anniversaire du génocide arménien part sur les traces des Arménien et évoque les biens spoliés des Arméniens lors du génocide. Il est également réalisé en compagnie du traducteur Khatchik Terteryan et par l’intermédiaire de l’agence de tourisme arménien Narekavank Tour.

Krikor Amirzayan

Voyage en Anatolie - Le film

Un siècle après le génocide arménien, des membres de la diaspora retournent sur les traces de leurs ancêtres en Turquie. Imaginé par Bernard Mangiante, qui en a choisi les protagonistes, un road-movie documentaire empreint de mémoire d’exode et d’oubli.

Depuis peu, des agences arméniennes proposent des voyages à la carte à ceux qui souhaitent découvrir la terre de leurs ancêtres en Turquie orientale. Un périple en bus, à partir d’Erevan, qu’entreprennent Anna, Hakob, Raymond, Jeanne, Stepan, Anush et Mélissa, ainsi que leur accompagnateur Ando, lesquels vivent en Arménie, en France, en Allemagne ou même en Turquie, « chez l’ennemi » donc. Différentes générations, différentes histoires familiales, différentes sensibilités... Au fil des jours et du parcours, et après un détour obligé par la Géorgie - la frontière turco-arménienne étant fermée -, cette petite communauté apprend à se connaître dans une cacophonie de langues : arménien oriental et occidental, turc, kurde, français, anglais, allemand et russe. Le pèlerinage se teinte d’émotions, notamment quand la troupe découvre les ruines d’Ani, la capitale du royaume arménien de l’an 1000. Imaginé par Bernard Mangiante, qui en a choisi les protagonistes, ce road-movie choral traverse tout à la fois le pays réel (la république) et l’Arménie fantôme de Turquie, où les voyageurs se heurtent à la méfiance des habitants. Tout au long du voyage, les relations qui se nouent entre eux et les rencontres avec des Turcs ou des Kurdes font émerger des histoires d’origine et d’exode, de mémoire et d’oubli, mais aussi, au-delà des réalités économiques et géopolitiques, des rêves et des projets d’avenir.