L’Arménie améliore sa position dans l’indice de liberté économique de la Heritage Foundation

L’Arménie a fait un bond de 13 crans dans le dernier Indice de liberté économique pour 2020 de la Heritage Foundation, passant de la 47e à la 34e position et passant du groupe des pays « moyennement libres » au groupe des pays « majoritairement libres ».

Dans l’Index 2020, l’Arménie se situe entre le Rwanda (33e place) et Macao (45e place). Selon l’indice, le score de liberté économique de l’Arménie est de 70,6, ce qui fait de son économie la 34e plus libre de l’indice 2020. Son score global a augmenté de 2,9 points en raison d’un pic important du score de santé budgétaire. L’Arménie est classée 18e sur 45 pays de la région Europe, et son score global est juste supérieur à la moyenne régionale et bien supérieur à la moyenne mondiale.

La liberté économique est restée assez constante en Arménie au cours des 15 dernières années, l’économie oscillant entre modérément libre et surtout libre. La croissance du PIB au cours des deux dernières années a été particulièrement robuste, l’économie ayant rebondi après un ralentissement régional de 2015-2016. Le gouvernement poursuit des réformes structurelles, la promotion des exportations et une augmentation des investissements étrangers pour stimuler la croissance économique future.

Pour attirer des investissements plus importants et enfin sortir de son schéma de détention pour passer plus haut dans la catégorie essentiellement libre, l’Arménie devra se concentrer davantage sur l’amélioration de l’efficacité judiciaire et de l’intégrité du gouvernement.

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe l’Arménie au 14e rang sur 190 économies pour la facilité d’enregistrement des propriétés. Les tribunaux souffrent de faibles niveaux d’efficacité, d’indépendance et de professionnalisme, et le renforcement du pouvoir judiciaire doit être une priorité. La corruption est omniprésente, n’est pas régulièrement poursuivie et a été aggravée par la consolidation par la Russie de son influence sur l’économie et la sécurité régionale de l’Arménie.

Le taux d’imposition des particuliers le plus élevé est de 26% et le taux d’imposition des sociétés le plus élevé est de 20%. Les autres taxes comprennent la valeur ajoutée et les taxes d’accise. La charge fiscale globale équivaut à 20,8% du revenu intérieur total. Les dépenses publiques ont représenté 25,4% de la production (PIB) du pays au cours des trois dernières années, et les déficits budgétaires ont représenté en moyenne 4,1% du PIB. La dette publique équivaut à 48,5% du PIB.

Les processus de création d’entreprise et d’exécution des contrats ont été rationalisés. Le temps nécessaire pour se connecter au réseau électrique a été réduit et les protections pour les investisseurs minoritaires ont été renforcées. Il y a une abondance de main-d’œuvre qualifiée mais une pénurie de travailleurs professionnels. Le gouvernement continue de subventionner l’électricité et a lancé un nouveau programme de subventions communautaires subventionnées en 2018.

La valeur totale des exportations et des importations de biens et services équivaut à 90,4% du PIB. Le taux de droit appliqué moyen est de 2,2 pour cent et neuf mesures non tarifaires sont en vigueur. En général, les politiques gouvernementales n’entravent pas de manière significative les investissements étrangers. Le secteur financier, dominé par les banques, évolue. Le secteur bancaire, relativement petit et fragmenté, est assez bien capitalisé et ouvert à la concurrence étrangère.

Parmi les anciens États soviétiques, outre l’Arménie, le groupe des pays principalement libres comprend également la Géorgie, qui est le 12e de l’indice. Le Kazakhstan est 39e, l’Azerbaïdjan est 44e, le Kirghizistan 81e, la Moldavie 87e, la Biélorussie 88e et la Russie 94e. Ils sont classés comme pays « relativement libres ».

L’Ouzbékistan (114e place), l’Ukraine (134e place), le Tadjikistan (155e place) sont dans le groupe des pays « pour la plupart non libres » et le Turkménistan (170e place) - dans le groupe des États « totalement non libres ».

Les leaders de l’Indice de liberté économique 2020 sont Singapour, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et les étrangers sont Cuba, le Venezuela et la Corée du Nord.

La Heritage Foundation a été fondée en 1973 en tant qu’organisation de recherche et d’enseignement. Elle publie un grand nombre d’informations et de documents analytiques sur divers aspects de la politique intérieure et étrangère, des questions sociales aux programmes de défense antimissile.