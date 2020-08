La banque VTB Arménie rejoint le troisième programme d’assistance du gouvernement pour compenser les conséquences de la pandémie de coronavirus

La banque VTB Arménie a commencé à accorder des prêts bonifiés aux petites entreprises dans le cadre du 3e programme du gouvernement arménien visant à compenser les conséquences économiques du choc du coronavirus. La banque a déclaré dans un communiqué de presse que le programme est mené conjointement avec le ministère de l’Économie et le Centre de soutien à l’investissement.

Le troisième programme gouvernemental vise à atténuer le risque de liquidité actuelle des petites entreprises du pays résultant de la pandémie de coronavirus. Il permet aux petites entreprises de demander des prêts à un taux de 0% au cours des 2 premières années et de 12% pour le reste de la période d’échéance (le taux d’intérêt annuel effectif est de 1,37%).

Ce programme s’adresse aux entrepreneurs avec un chiffre d’affaires annuel de 24 à 500 millions de drams. Le montant maximum du prêt est de 50 millions de drams, mais pas plus de 10% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le programme permet également aux entreprises d’établir un délai de grâce de 6 mois pour le paiement du montant du prêt principal. La banque a déclaré qu’elle ne facturait aucun frais de service annuel.

Les prêts peuvent être utilisés par les entreprises pour payer les salaires et autres paiements équivalents à leurs employés pendant un maximum de trois mois (mais pas plus de 300 000 drams par employé par mois), payer des impôts, des droits et des paiements obligatoires du gouvernement et du budget communautaire pour un maximum de trois mois, se procurer et importer des matières premières, à condition qu’elles soient utilisées en Arménie à des fins de production par la même entité commerciale, pour payer les factures d’électricité, d’eau, de gaz naturel, de communications et de télécommunications pour une durée maximale de trois mois , ainsi que les loyers.