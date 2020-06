Le Premier ministre arménien affirme que le pays et les citoyens ont besoin de revisiter la lutte contre l’épidémie de coronavirus

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé hier que le pays et ses citoyens ont besoin de revisiter la lutte contre le coronavirus.

« Le non-respect par nos concitoyens des règles anti-épidémiques a atteint des proportions telles que je pense que nous devons tous, chacun d’entre nous, revoir notre comportement anti-épidémique. Sinon, nous ne serons pas en mesure de surmonter cette situation « , a-t-il déclaré lors d’un point de presse après une réunion du groupe de travail gouvernemental mis en place pour faire respecter l’état d’urgence. » Chacun de nous doit comprendre qu’en raison du non-respect des règles anti-épidémiques, ils peuvent « condamner » quelqu’un à mort », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’ampleur actuelle de la maladie permet de dire que « tout le monde a fait quelque chose de mal, et il faut recommencer ».

« L’ampleur de la maladie est telle que chacun devrait se traiter lui-même et traiter les autres comme un porteur de virus. Un tel comportement nous permettra de surmonter cette situation », a ajouté Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a déclaré que le meilleur scénario pour vaincre la pandémie serait d’accroître la discipline sociale par la solidarité sociale, de sorte que la crise économique sera également surmontée par le meilleur scénario possible.

Sinon, selon Nikol Pashinyan, si un confinement est réimposé et n’est pas strictement respecté, cela entraînerait des conséquences à long terme et dangereuses pour l’économie du pays.

« Un confinement efficace ne peut être réalisé que si chacun de nous, par son comportement personnel, respecte les règles anti-épidémiques. Et si les règles sont respectées, il n’y aura pas besoin d’un nouveau confinement », a-t-il souligné.

Les autorités sanitaires arméniennes ont signalé 482 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, indiquant que leur nombre total est passé à 25 127.