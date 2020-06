L’Arménie aura un rendement élevé en raisin cette année

Le ministre arménien de l’Économie Tigran Khachatryan et les propriétaires de grandes sociétés d’approvisionnement et de production de vin se sont réunis vendredi dernier dans la ville d’Etchmiadzine pour examiner ce qui pourrait être fait pour aider ces sociétés dans le contexte de la crise actuelle du coronavirus.

La réunion était une initiative de la Fondation arménienne de viticulture et de vinification. Les vices-ministres Aran Khojoyan et Tigran Gabrielyan étaient également présents.

Selon certains représentants des entreprises, ils ont profité des programmes d’assistance fournis par le gouvernement dans le cadre d’une série de mesures destinées à aider les entreprises à compenser les conséquences du choc du coronavirus.

Selon les fabricants, il y a des difficultés en termes de ventes et d’importations d’équipements. Tigran Khachatryan leur a assuré que le gouvernement exempterait l’importation de matériel des droits de douane.

Le ministre et les principaux fabricants ont également discuté des détails de la prochaine saison d’approvisionnement, ainsi que des solutions possibles aux problèmes existants.

Selon Tigran Khachatryan, une riche récolte de raisins est attendue cette année et le problème est de trouver des solutions équilibrées aux problèmes par des concessions mutuelles.

« Nous avons récemment révisé à la baisse les taux d’intérêt des prêts bonifiés accordés au secteur agro-alimentaire pour l’achat de matières premières agricoles. Comme vous le savez, grâce aux subventions de l’Etat, les prêts sont disponibles au taux annuel nul jusqu’à la fin de l’année ", a déclaré le ministre.

Les producteurs de vin ont également fait part d’autres problèmes liés aux prêts à long terme, aux procédures d’exportation et d’importation et à l’augmentation des ventes intérieures. Le ministre a demandé à la direction de la Fondation arménienne de viticulture et de vinification de préparer une analyse de certains marchés cibles importants, en tenant compte des nouvelles procédures commerciales avec ces pays.