L’Arménie signale 482 nouveaux cas de Covid-19

Les autorités sanitaires arméniennes ont signalé 482 nouveaux cas de Covi-19 au cours des dernières 24 heures, indiquant que leur nombre total est passé à 25 127.

Selon le ministère de la Santé, sept personnes sont décédées du coronavirus et quatre autres d’autres maladies.

Il a indiqué que quatre des personnes décédées étaient des femmes âgées de 63, 66, 84 et 96 ans et trois étaient des hommes âgés de 82 et 67 ans. Tous avaient des problèmes de santé préexistants.

À ce jour, 110 571 tests de coronavirus ont été effectués. Quelque 433 personnes sont décédées du Covid-19, quelque 13 297 patients ont guéri et 11 254 patients sont actuellement traités.

Un état d’urgence de 30 jours pour endiguer la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Le 12 juin, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un autre mois jusqu’au 13 juillet.