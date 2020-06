La baisse des eaux du lac de Van révèle des trésors arméniens…livrés à la cupidité des pillards !

La baisse constante du niveau des eaux du lac de Van, due à une sécheresse persistante en Anatolie orientale, a fait émerger nombre de vestiges laissés par les Arméniens qui peuplaient les rives du plus grand lac de la région avant le génocide de 1915. Le dernier en date, les ruines de l’église arménienne d’Archesh, dont le journal arménien Agos d’Istanbul rapporte la découverte, en mettant en garde contre la cupidité des “chasseurs de trésor”, qui pourraient endommager les structures fragiles de l’édifice, en cherchant l’or et autres trésor qu’auraient pu y laisser les Arméniens. Car cette église se trouvait autrefois au cœur de la localité arménienne de Hin Archesh, qui avait été engloutie par les eaux du lac de Van en 1841, alors que son niveau était à la hausse. L’universitaire Sedat Ulugana déplore, dans les colonnes du journal Agos, que les pillards, qui ont causé déjà tant de tort au patrimoine arménien qui a échappé à la furie destructrice du génocide en Anatolie orientale, ne fassent disparaître ce qui reste de l’église. Il precise que si les structures des vestiges de la citadelle et de la mosquée du village de Hin Aresh pouvaient être protégées depuis que le village est sorti des eaux du lac de Van, l’église quant à elle n’a jamais été mentionnée et pourrait donc être livrée à la cupidité des pilleurs et des vandales. Le député d’origine arménienne du parti démocratique des peuples (HDP, opposition prokurde), Garo Paylan, avait attire l’attention de l’opinion turque sur cette question quelques jours avant, en appelant à préserver un monastère arménien vieux de 500 ans à Van des chasseurs de trésors et autres pillards, qui représentent une menace sérieuse pour le patrimoine. Par ailleurs, les autorités turques, pour faire bonne figure, ont annoncé leur intention de restaurer le pont historique d’Ani qui enjambait le fleuve Akhourian marquant aujourd’hui la frontière entre la Turquie et l’Arménie. Ahmet Arslan, ancien ministre turc du Transport, des Affaires maritimes et des Communications et député de la ville de Kars, voisine d’Ani, a indiqué dans une interview accordée au journal Gazete Kars que le département des routes allait lancer un appel d’offres en vue de la reconstruction de ce pont, en précisant que les travaux commenceraient bientôt. “L’un des aspects le plus importants d’Ani est qu’elle se situe sur la Route de la Soie. Si Dieu le veut, le Département général des axes routiers reconstruira le pont historique sur l’Akhuryan, qui se dresse sur la Route de la Soie et traverse la frontière arméno-turque, tout comme il a reconstruit d’autres ponts historiques. Les travaux débuteront bientôt”, a déclaré M. Arslan, en soulignant l’importance d’Ani, mais sans fournir plus de détails sur les travaux de restauration du pont.

Un projet plutôt nébuleux donc, dont on ne discerne pas vraiment les enjeux pour les autorités turques, bien plus clairs à Mostar, en Bosnie, dont elles avaient financé à grand renfort de publicité, il y a une vingtaine d’années, la reconstruction du pont ottoman, qui avait été détruit par la guerre de Yougoslavie et qui était censé être un symbole d’unité entre les communautés bosniaques. Pour le pont d’Ani, dont il ne reste que les deux imposants piliers, de chaque côté du fleuve, sa reconstruction, pour laquelle on ne sait même pas si l’Arménie a été consultée, aurait-elle vocation à nouer le dialogue entre l’Arménie et la Turquie ? Rien n’est moins sûr, alors que les autorités turques, qui ont d’ailleurs commencé des travaux de restauration très controversés sur le site d’Ani, en évitant le plus possible d’évoquer le passé arménien de l’ancienne capitale “aux mille et une églises”, continuent à imposer un blocus terrestre drastique à l’Arménie, au risqué de couper cette “route de la soie” recréée par la Chine et sur laquelle est située l’Arménie, comme la Turquie.