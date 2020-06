Le quotidien égyptien « Al Ahram » fondé en 1875 et l’un des titres les plus connus de la presse arabe avec un tirage d’un million d’exemplaires a publié dans son numéro du 25 juin une interview du président arménien Armen Sarkissian. Lors de cette interview « Al Ahram » a évoqué le génocide arménien de 1915 réalisé par la Turquie. « Al Ahram » a également publié la phrase du président de l’Arménie « nous ne pouvons pas oublier le génocide arménien et ne nous ne pouvons accepter ses conséquences. Nous ne pouvons pas oublier les victimes et les souffrances endurées par les survivants et pour les nouvelles générations nous devons assurer un avenir radieux et la sécurité ».

Armen Sarkissian a ainsi longuement évoqué le génocide arménien et la nécessité de le reconnaitre.

« Al Ahram » a également repris les paroles d’Armen Sarkissian « le crime de génocide est imprescriptible. Les Ottomans ont réalisé le pire génocide de l’histoire ». L’agence de presse kurde ANF (Firat News Agency) a reproduit et diffusé l’interview du président arménien. Le magazine syrien « Alazmenah » l’a également reproduit.

Krikor Amirzayan