Jeanne Barseghian le nouveau maire de Strasbourg serait de la famille de Berdjouhi Bardizbanian-Barseghian qui était députée dans la Première République d’Arménie

L’Anca (Armenian National Commettee of America) dans un article repris par News.am ( https://news.am/arm/news/588233.html) affirmerait que Jeanne Barseghian le nouveau maire de Strasbourg est l’arrière-petite-fille de Berdjouhi Bardizbanian-Barseghian qui fut élue députée du parti FRA Dachnaktsoutioun à la Première République d’Arménie (1918-1920). Son arrière-grand-père, Sargis Barseghian -selon l’Anca- a étudié à l’université à Genève puis est parti à Bakou où il s’occupa d’un travail de militant en distribuant les tracts dans l’entourage du mouvement des travailleurs Arméniens. A Chouchi en Artsakh, Sargis Barseghian aurait participé à l’opération militaire « Potorik » (Tempête en arménien) et fut arrêté. Lors de son transfert vers une prison, ses amis ont attaqué le convoi et libéré Barseghian en s’emparent dans le même temps des armes et des munitions. Sargis Barseghian aurait participé aux combats entre Arméniens et Tatars. Plus tard on le vit en activité militante au Nakhitchevan et en 1906 il s’installera à Van pour prendre part aux combats entre Arméniens et Turcs. A Van il fut un leader politique et élu membre du bureau à Garine (Erzeroum). En 1915 Sargis Barseghian fut arrêté en compagnie de centaines de combattants arméniens et trouvera la mort lors du génocide arménien de 1915.

Information sur : https://hairenikweekly.com/2020/06/28/43410 et

https://news.am/arm/news/588233.html

Krikor Amirzayan