Michèle Rubirola en tête devant Martine Vassal

105 jours après le premier tour des municipales et une crise sanitaire sans précédent, les électeurs ont conservé les gestes barrières et la distanciation sociale avec les candidats en lice ce 28 juin pour le second tour du scrutin.

À 19h00 , le taux de participation était de 32,87% dans la cité phocéenne, au grand dam de la démocratie.



Forte de sa dynamique du 15 mars dernier, le Printemps marseillais a confirmé ses bons scores du premier tour avec 38,28% des suffrages, soit 66 512 voix remportant ainsi 4 secteurs, contre 30,75% et 53 421 voix pour Martine Vassal ( LR ) qui remporte 3 secteurs.



Le secteur du 11&12 de Julien Ravier et Valérie Boyer 35,37% reste à droite avec beaucoup de difficultés face à Yannick Ohanessian ( PM ) crédité de 34,11 % des voix.

Nul doute que l’affaire des procurations présumées suspectes dévoilée par Marianne et France 2 a éloigné certains électeurs des listes ( LR ).

Une enquête préliminaire a été ouverte par Frédérique Laurens la procureure de Marseille , et la brigade financière de la Police Judiciaire.

Lionel Royer - Perreaut conserve sa mairie des 9&10 sans sourciller avec 43,52 % des suffrages face à Aïcha Sif (PM) 35,19%.



Novice en politique, David Galtier ancien Général 5 étoiles, de l’armée française de la Gendarmerie Nationale a créé la surprise en venant s’imposer sur les terres de Stéphane Ravier (RN) avec 50,98% contre 49,02% pour le « frontiste » qui perd l’unique mairie (RN) de Marseille.

Affublé du doux sobriquet de « dictateur Nord - Phocéen » par ses propres adjoints, nous rappelle la presse locale, le sénateur Ravier et sa nièce, Sandrine d’Angio la maire sortante, étaient largement en tête lors du premier tour.

Précisons que les 2 candidats de gauche Jérémy Bacchi ( PM ) et Julien Rossi ( Marseille avant tout) avaient annoncé leur retrait pour faire barrage au ( RN ).

Coup de tonnerre dans le fief de Jean- Claude Gaudin

Confortant aisément les scores du premier tour dans les 3 secteurs remportés, le Printemps marseillais a réussi l’exploit de battre les Républicains Martine Vassal et son binôme Yves Moraine le maire sortant sur le secteur des 6&8, bastion de la « Gaudinie ».

C’est Olivia Fortin ( PM ) jeune quadra née à Paris qui a remporté cette triangulaire avec 41,78% des voix, devant la dauphine de Jean- Claude Gaudin , Martine Vassal qui réalise 39,16 % .Plus loin Bernard Marandat (RN) 11,38% et Yvon Berland ( LREM ) avec 7,67% qui était l’unique candidat de la majorité présidentielle présent au second tour à Marseille, ferment la marche.

Dans son allocution devant la presse, Martine Vassal a pointé la responsabilité du candidat ( LREM ) sans le nommer en dénonçant « l’entêtement d’un candidat sans envergure qui a souhaité se maintenir dans son secteur ».

Devant la possibilité de renverser les équilibres grâce aux alliances du 3e tour, Martine Vassal a affirmé « ce soir, je n’ai pas perdu. Il n’y a pas de majorité à Marseille ».

Le sénateur Bruno Gilles ( SE Divers droite et ex LR) a été sèchement battu dans son fief des 4&5 par Michèle Rubirola qui obtient 56,99% des voix contre 28,89% pour ce dernier.

Le candidat ( RN ) termine avec 14,12%.

Les secteurs du 1&7 et 2&3 restent facilement dans l’escarcelle du Printemps marseillais avec Sophie Camard et Benoît Payan comme maires de secteurs.

Michèle Rubirola, médecin auprès de la Caisse primaire d’Assurances Maladie et tête de liste du Printemps marseillais a déclaré « c’est une victoire relative, mais une défaite pour la droite , je suis fière d’avoir incarner l’espoir des Marseillais ».



Samia Ghali en tête dans son secteur des 15&16

Avec 38,17% la sénatrice Samia Ghali ex PS ( Divers gauche) a remporter sa triangulaire face au communiste Jean - Marc Coppola ( PM ) crédité de 35,24% et Sophie Grech ( RN ) 26,59%.

Samia Ghali avait bénéficié du retrait du candidat (LR) Moussa Maaskri qui avait fait 13, 70% lors du premier tour.

« Cette victoire me comble » dira la gagnante Samia Ghali qui devient faiseuse de reine à l’issue de cette élection.

Les négociations sont ouvertes entre les états majors des Républicains et du Printemps marseillais afin d’obtenir les voix des conseillers municipaux de la sénatrice courtisée.



Le Printemps marseillais passe au vert

Si des grandes villes comme Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Annecy entre autres ont été emportées par une vague verte, à Marseille la coalition d’union de la gauche portée par le Printemps marseillais a fait basculer la seconde ville de France à gauche par le nombre de secteurs remportés, sans lui garantir une majorité absolue au Conseil municipal qui élira le maire le 3 juillet prochain, date pressentie de l’événement.

Comme Paris et Lyon, Marseille est régie par la loi PLM qui divise la ville en secteurs.

8 secteurs de 2 arrondissements en l’occurrence pour la cité phocéenne.

Le maire de secteur arrivé en tête du second tour et ses adjoints sont élus par le conseil d’arrondissement.

Un tiers des conseillers siège au Conseil municipal de la Ville.

Ce dernier devra élire le premier magistrat de la ville lors de la première séance.

Au total ce sont 303 postes de conseillers d’arrondissements qui sont renouvelés et 101 d’entre eux pourront siéger dans l’hémicycle de l’espace Bargemon .

Au soir du second tour, Michèle Rubirola arrivée en tête disposera de 50% des sièges.

Les autres, seront répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu plus de 5%.

C’est dans cette arythmique que les accords et les négociations vont se nouer.

La sénatrice Samia Ghali fera monter les enchères.

Exclue du PS, sera- t- elle sensible à sa famille de cœur ? Ou bien cédera - t- elle aux sirènes des Républicains qui avaient retiré leur candidat à son profit ? La « remontada » des Républicains passera - t-elle par Samia Ghali ?

Les paris sont ouverts.



Si une hirondelle ne fait pas le printemps comme l’affirme l’adage, le Printemps marseillais aura créé la surprise en ce début d’été, bousculant ainsi 25 années de gestion de la ville par la droite enlisée dans des querelles intestines et délétères pour ces municipales hors normes.

Elle restera sourde malgré l’appel de Renaud Muselier le président de la Région Sud, pour formé « un pacte de raison » entre Bruno Gilles et Martine Vassal.

L’avenir et la couleur politique de Marseille dépendront de la position de Samia Ghali.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, des recours et des procédures sont annoncés, pouvant mettre en cause certains résultats.

Affaires à suivre.

Alain Sarkissian