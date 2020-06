Un soldat turc tué lors d’affrontements avec des rebelles kurdes

Istanbul, (AFP) - Un soldat turc est mort dimanche dans le

nord de l’Irak lors d’affrontements avec le Parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK, interdit), a indiqué le ministère turc de la Défense dans un

communiqué.

Le soldat "est tombé en martyr lors d’accrochages avec des terroristes dans

le cadre de l’opération +Griffes du tigre+", selon le communiqué, qui ne

précise pas où les affrontements se sont déroulés.

Le 17 juin, après de premiers raids aériens, la Turquie, voisine de l’Irak,

a lancé l’opération « Griffes du tigre » contre les combattants du PKK, qui

dispose de bases et camps d’entraînement dans le nord kurde et montagneux de

l’Irak.

En dépit des protestations des autorités irakiennes, la Turquie continue à

lutter contre un groupe qu’elle considère comme « terroriste », comme les

Etats-Unis et l’Union européenne.

Au moins cinq civils ont déjà péri dans ces opérations au Kurdistan d’Irak,

tandis qu’Ankara avait déjà annoncé la mort de deux de ses soldats et le PKK

d’un de ses combattants.

Le PKK livre une guérilla séparatiste sur le sol turc depuis 1984. Le

conflit entre l’Etat turc et les combattants kurdes a fait plus de 40.000

morts, dont de nombreux civils, depuis son déclenchement.