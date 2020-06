Environ 520 écoliers de 36 pays ont participé au 1er tournoi en ligne d’échecs pan-arménien

La cérémonie de clôture du premier tournoi d’échecs pan-arménien en ligne a eu lieu le 26 juin.

Environ 520 écoliers de 36 pays ont participé à ce tournoi en ligne. Pour la première fois, une communauté virtuelle a été créée pour les jeunes fans d’échecs arméniens du monde entier.

Le tournoi d’échecs pan-arménien est l’une des initiatives lancées par le Collège virtuel arménien de l’UGAB en association avec l’Académie des échecs d’Arménie pendant la pandémie de covid-19. Au cours des trois dernières semaines, le concours a réuni environ 520 joueurs d’échecs arméniens d’âge scolaire de 36 pays, créant un réseau virtuel mondial de jeunes amateurs d’échecs arméniens.

Le concours comprenait deux étapes difficiles, des demi-finales pour cinq régions distinctes (Arménie et Artsakh, Asie et Océanie, Moyen-Orient et Afrique, et Europe) et des tournois finaux. Pourtant, non seulement les participants ont participé, mais ils ont amélioré leurs compétences et connaissances en matière d’échecs en assistant à des leçons d’échecs en direct sur divers sujets fournis par les grands maîtres arméniens.

Parmi les invités d’honneur de l’événement figuraient :

Dr. Yervant Zorian, président fondateur d’AGBU AVC

Grand Maître Smbat Lputian, président de l’Académie d’échecs d’Arménie,

Grand Maître Gabriel Sargsyan, triple champion olympique d’échecs,

Grand Maître Tigran L. Petrosyan, double champion olympique d’échecs

Grand Maître Rafayel Vahanyan, double champion olympique d’échecs,

Grand Maître Robert Hovhannisyan, champion du monde par équipe

Grand Maître Mher Hovhannisyan, huit fois champion de Belgique

Grand Maître Karen Movsisyan, championne du monde senior en Espagne

Grand Maître Elina Danielyan Championne d’Europe par équipes Femmes

Grand Maître Lilit Mkrtchyan Championne d’Europe par équipes Femmes

Grand Maître Arshak Petrosian, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine arménienne