Arménie : 71 000 emplois ont été supprimés en avril

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que plus de 71 000 emplois ont été supprimés en avril en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays, et plus de 50 000 de ces emplois ont été rétablis en mai.

Nikol Pashinyan a déclaré en direct sur Facebook que le pays devrait éviter d’imposer à nouveau un confinement à tout prix et a exhorté à suivre strictement les règles anti-épidémiologiques.

« Il y a une certaine diminution du nombre [de cas de coronavirus] pendant le confinement mais cela pourrait prendre une décennie pour se remettre d’un effondrement économique », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a dit espérer que tous les autres emplois seront rétablis en juin.