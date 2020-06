Le problème de l’irrigation des champs dans la région de Martakert sera bientôt résolu annonce le Président d’Artsakh

Le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a reçu le chef de l’administration régionale de Martakert, Hayk Bakhshiyan, pour discuter des problèmes auxquels la région est confrontée et des moyens de les résoudre.

Comme le rapportait le département de l’information du bureau du président, dans son rapport, le chef de l’administration régionale, Hayk Bakhshiyan, a présenté des informations sur le processus des programmes d’État en cours dans la région, les activités de récolte et les questions nécessitant une solution rapide. Il a particulièrement abordé les problèmes liés à la pénurie d’eau potable et d’irrigation causée dans un certain nombre de communautés de la région à la suite d’une sécheresse, de problèmes de construction de logements et de reconstruction de routes intercommunautaires.

Le président Harutyunyan a noté que dans le cadre de la réalisation des programmes sociaux, 100 millions de drams seront alloués sur le budget de l’État pour l’achat de matériaux de construction, un prêt de 100 millions de drams supplémentaires sera accordé à la société « Jraberdshin » pour la solution des problèmes urgents survenant lors des travaux de construction.

Faisant référence aux problèmes agricoles existant dans la région, Arayik Harutyunyan a noté que le gouvernement aidera les agriculteurs qui ont souffert de faibles rendements d’orge cette année en leur fournissant des graines d’orge. Le président a ajouté que le problème d’irrigation des champs dans la région de Martakert sera bientôt résolu puisque le transfert des eaux du réservoir Sarsang vers la rive droite de la rivière Tartar commencera dans un proche avenir.

Selon le président, d’importants moyens financiers seront alloués pour le pavage des routes intercommunautaires, la solution des problèmes de logement des familles des combattants de la liberté décédés, des handicapés militaires du premier degré et de ceux qui ont de nombreux enfants, ainsi que d’autres groupes sociaux .