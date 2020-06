Le ministre arménien de la Santé demande un confinement « conscient »

Le ministre arménien de la Santé, Arsen Torosyan, appelle à un confinement délibéré et volontaire, au lieu d’en imposer un.

Dans un message sur Facebook, le ministre a déclaré :

« Nous devons tous restreindre nos contacts, mouvements, visites, événements et réunions non essentiels.

Nous devons rester à la maison autant que possible.

Le week-end, nous devons également rester à la maison, ne pas aller aux fêtes, aux pique-niques.

Les visites de groupe ou même individuelles à divers lieux d’intérêt devraient être arrêtées, ce n’est pas le moment.

Nous devons cesser de célébrer diverses occasions, telles que la naissance d’un enfant, les anniversaires, les anniversaires de mariage, etc., y compris chez vous.

La participation aux funérailles doit être limitée autant que possible, pratiquement interrompue. Les condoléances offertes par téléphone dans cette situation épidémique devraient être considérées comme plus valables.

Le soir, nous devons également rester à la maison, éviter de sortir et de communiquer avec les voisins. Il suffit simplement de ne pas se rencontrer, de ne pas communiquer, de s’éloigner les uns des autres, d’éviter de boire du café ensemble, etc.

Les enfants, quelle que soit la difficulté, doivent être gardés à la maison aussi longtemps que possible. Il faut penser à d’autres activités pour les enfants pour qu’ils ne jouent pas dans la cour.

Ne visitez pas vos proches, s’il n’y a pas de besoin vital, contactez-les à distance. Ce sacrifice est nécessaire pour sauver leur vie.

Arrêtez de visiter les cafés et restaurants, c’est le seul endroit où il est possible de se passer d’un masque et de s’infecter mutuellement. Si vous voulez acheter de la nourriture dans ce restaurant, commandez-le et mangez seul.

Ne sortez pas vous promener le soir. Nous devons être capables de résister à cette tentation et de répondre à cette importante demande jusqu’à ce que la situation s’améliore.

Dans tous les autres cas, il est nécessaire de porter un masque correctement, de garder une distance de 1,5 à 2 m et de désinfecter souvent les mains.

Il n’y a tout simplement pas d’autre moyen de sortir de cette situation. »