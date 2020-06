Un nouveau documentaire révèle que la Turquie espionne de plus en plus ses adversaires en Allemagne

La chaîne de télévision allemande ZDF a publié un documentaire au début du mois qui présentait de nouvelles preuves d’espionnage en Allemagne contre des opposants et des critiques du gouvernement turc du Parti de la justice et du développement (AKP) et du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Le documentaire, intitulé « Comment les détracteurs d’Erdoğan sont exposés à l’espionnage en Allemagne », a révélé des preuves que l’espionnage est toujours pratiqué par l’Union turco-islamique pour les affaires religieuses (DİTİB) en Allemagne au nom de l’Organisation nationale du renseignement turc (MİT)

Selon le documentaire, l’agence de renseignement turque dépend fortement des mosquées turques opérant sous l’égide de DİTİB. DİTİB est la plus grande organisation islamique d’Allemagne et gère plus de 900 mosquées situées dans les 16 États allemands.

Dans son documentaire, la chaîne allemande a interviewé des citoyens turcs qui avaient fui en Allemagne après la tentative de coup d’État ratée contre Erdoğan en 2016. Des Turcs exilés vivant en Allemagne ont déclaré qu’ils avaient été directement menacés par des imams des mosquées DİTİB en raison de leurs critiques à l’égard d’Erdoğan et son gouvernement.

Dans une interview accordée à la chaîne, Elinal Özil, un jeune Turc réfugié en Allemagne après la tentative de coup d’État par crainte d’une arrestation arbitraire en raison de ses activités politiques, a déclaré qu’il était directement menacé par les partisans d’Erdoğan en Allemagne.

Elinal Özil vit avec sa famille dans une petite ville près de la ville allemande de Kassel, et il a parfois visité la mosquée voisine pour prier jusqu’à ce que l’imam l’arrête et le menace après avoir dit qu’il savait qu’il appartenait à un groupe qui s’opposait à Erdoğan.

Elinal Özil a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ressentir à nouveau la peur après avoir quitté la Turquie pour l’Allemagne, d’autant plus qu’il espérait une nouvelle vie pleine de sécurité et de stabilité dans son nouveau pays.

L’espionnage dirigé par le gouvernement turc ne se limite pas aux opposants et aux critiques qui fuient en Allemagne. Il comprend également des personnalités politiques allemandes et des parlementaires d’origine turque et kurde.

S’adressant à ZDF, Sevim Dağdelen, membre du Parti de gauche au Parlement allemand, a déclaré qu’elle avait peur des opérations d’espionnage dirigées par Erdoğan et l’agence de renseignement turque contre quiconque critique sa politique depuis l’étranger.

Dağdelen, qui a vécu sous la protection de la police allemande, a déclaré que le gouvernement allemand porte une grande partie de la responsabilité des violations et des opérations d’espionnage que la Turquie aurait menées en raison de sa politique « encourageante » envers Erdoğan qui dirige l’État avec l’esprit d’un « chef de gang mafieux ».

Selon le documentaire, les imams des mosquées de DİTİB ont reçu l’ordre de collecter des informations sur les cibles et leur localisation. Les informations sont envoyées directement à l’ambassade et aux consulats turcs dans les villes allemandes, qui à leur tour les transmettent régulièrement aux services de renseignements turcs.

Des allégations d’espionnage turc, ainsi que des menaces de mort et d’enlèvement contre des opposants à Erdoğan et son gouvernement en Allemagne, ont déjà été publiées, mais les autorités allemandes n’ont apparemment jusqu’à présent pas agi et ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier l’ouverture de poursuites. .

Cependant, certains politiciens allemands et opposants au gouvernement turc attribuent l’inaction du gouvernement allemand aux liens économiques et militaires solides qui lient les deux pays.

L’agence de renseignement turque compte officiellement des dizaines de ses agents en Allemagne, mais le nombre réel de personnes qui travaillent pour surveiller les dissidents et collecter des informations à leur sujet est de près de 8 000, selon la chaîne allemande .

Afin d’accélérer et de faciliter les reportages et l’espionnage sur les opposants et les critiques d’Erdoğan, les médias allemands ont rapporté en 2018 que l’agence de renseignement turque avait développé une application téléphonique appelée Emniyet Genel Müdürlüğü-EGM (Direction générale de la sécurité) par laquelle tout citoyen turc vivant en Allemagne peut dénoncer toute personne - quelle que soit sa nationalité - qui critique Erdoğan ou son gouvernement, verbalement ou en ligne.

Les forces de sécurité turques, à leur tour, peuvent archiver les notifications et émettre des mandats d’arrêt contre les personnes dénoncées et envoyer leurs noms aux postes frontaliers et aux aéroports dans le but de les arrêter dès leur entrée sur le territoire turc.

Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères met explicitement en garde les citoyens sur les voyages et la sécurité en Turquie : vous exposer à la détention par les autorités de sécurité turques. »

L’accusation selon laquelle DİTİB espionne au nom des services de renseignement turcs et Erdoğan n’est pas nouvelle, d’autant plus que DİTİB s’est admis que les imams dans ses mosquées avaient déjà recueilli des informations sur les membres du mouvement Gülen - que la Turquie reproche d’avoir orchestré le coup d’État manqué de 2016 - et l’avait envoyé aux services de renseignements turcs à Ankara.

Début 2017, le secrétaire général de DİTİB, Bekir Alboğa, s’est officiellement excusé, déclarant : « Nous regrettons profondément ce problème ».

Selon ZDF, ces excuses officielles n’ont pas dissuadé l’organisation et ses imams de continuer à espionner les opposants et les critiques du gouvernement turc.

La relation entre le gouvernement allemand et DİTİB s’est détériorée pendant des années, la perception de l’organisation ayant changé. Il est passé d’un partenaire en termes d’intégration des immigrants et des réfugiés à une organisation suspecte menant des opérations d’espionnage et incitant les citoyens turcs à prendre des mesures contre les opposants à Erdoğan.

En 2018, le soutien financier reçu par DİTİB du gouvernement allemand est tombé à 297 000 euros (333 228 $), contre 1,5 million d’euros en 2017, en raison des incertitudes qui l’entourent, selon les médias allemands .

Les liens de DİTİB avec le gouvernement turc ont également poussé l’Office fédéral pour la protection de la Constitution en Allemagne à le classer comme organisation nationaliste, plutôt que religieuse, en 2018, mais il a déclaré que cela ne méritait pas une observation supplémentaire de la part des autorités. Le récent documentaire de ZDF pourrait suggérer de regarder de plus près.