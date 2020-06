Du 1er mars au 31 mai 2020 les forces armées... 21 morts dont 2 au front dans l’Armée arménienne d’Arménie et de l’Artsakh entre janvier et mai 2020

Du 1 er mars au 31 mai 2020 les forces armées... 21 morts dont 2 au front dans l’Armée arménienne d’Arménie et de l’Artsakh entre janvier et mai 2020

Du 1er mars au 31 mai 2020 les forces armées arméniennes de l’Arménie et de l’Artsakh ont perdu 10 soldats dont 2 sur le front ont indiqué le ministère arménien de la Justice et de la Défense. Sur cette même période l’Azerbaïdjan a perdu 15 soldats dont 2 sur le front. Depuis le début de l’année jusqu’à fin mai 21 soldats de l’Armée arménienne sont morts dont 2 au front.

Les 2 soldats Arméniens morts au front sont Zohrab Grigoryan tué le 10 mars sur le front du Nakhitchevan. Le second soldat Arménien est Taron Boghosyan, tué le 4 mai dans l’explosion accidentelle d’une mine au sud de l’Arménie. Les autres décès également furent pour beaucoup d’origine accidentelle.

Krikor Amirzayan