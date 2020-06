L’Azerbaïdjan achètera des drones militaires à la Turquie

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le général Zakir Hasanov, a assuré que son pays allait acheter des drones militaires à la Turquie.

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision lundi, Hasanov a parlé des projets d’achat de nouvelles armes et de nouveaux véhicules par l’armée azerbaïdjanaise.

Au cours de l’émission, le présentateur a posé la question suivante au ministre de la Défense, « Les drones turcs ont montré leur efficacité en Syrie et en Libye. L’Azerbaïdjan a-t-il l’intention d’acheter de ces appareils à la Turquie ? »

Et Hasanov de répondre : « Les travaux dans ce sens se (...)