Les juges de la Cour constitutionnelle refusent de partir

Le président et trois autres membres de la Cour constitutionnelle d’Arménie ont indiqué jeudi qu’ils n’avaient pas l’intention de démissionner malgré les changements constitutionnels voulus par le gouvernement qui demande leur remplacement.

Ils ont déclaré que les amendements adoptés par l’Assemblée nationale lundi ne peuvent entrer en vigueur, car ils vont à l’encontre de la loi.

La constitution arménienne interdisait aux juges de la Cour constitutionnelle de servir pendant plus de 12 ans lorsqu’elle a été modifiée en avril 2018. Les anciens dirigeants du pays ont toutefois fait en sorte que cette limite de mandat ne s’applique pas rétroactivement aux juges qui avaient été installés avant. Une clause transitoire leur avait permis de conserver leur poste jusqu’à l’âge de la retraite.

Les derniers amendements rédigés par le bloc My Step du Premier ministre Nikol Pashinian et condamnés par l’opposition arménienne ont supprimé cette clause. Ils demandent la révocation immédiate de trois des neuf juges qui avaient pris leurs fonctions dans les années 1990. Ils exigent également que Hrayr Tovmasian démissionne de son poste de président de la Cour constitutionnelle et devienne un membre ordinaire de la plus haute instance judiciaire du pays.

Les quatre juges n’ont pas tardé à mettre en doute la légalité de ces amendements. M. Tovmasian a déclaré en particulier que le refus de la majorité parlementaire de les envoyer à la Cour constitutionnelle pour examen avant de les faire passer en dernière lecture était inconstitutionnel.

Dans une déclaration commune publiée jeudi, les juges ont fait valoir que les autorités n’ont pas apporté de modifications similaires à une loi distincte sur la Cour constitutionnelle qui les exonère également de la limite de 12 ans. Les autorités devraient se conformer à cette loi et « ne pas transgresser les limites » de leurs pouvoirs légaux, a ajouté la déclaration.

L’un des juges, Alvina Gyulumian, a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas être relevée de ses fonctions maintenant, dans une au service arménien de RFE/RL. « Montrez-moi l’acte juridique par lequel vous me licenciez », a-t-elle dit, à l’adresse des autorités.

Pour sa part, Pashinian, principal acteur des changements constitutionnels, a déclaré que ceux-ci ont été officiellement promulgués par le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, jeudi, et qu’ils prendront donc effet à partir de minuit. M. Tovmasian cessera d’être président de la Cour constitutionnelle tandis que les trois autres juges démissionneront de la Cour quelques heures plus tard, a écrit M. Pashinian sur Facebook.

Hrachya Hakobian, député pro-gouvernemental et beau-frère de Pashinian, a déclaré que les quatre juges devraient se voir interdire l’accès au bâtiment du tribunal s’ils continuent à défier les amendements.

Les amendements ont été adoptés lors d’une session d’urgence boycottée par les deux partis d’opposition représentés à l’Assemblée nationale : Le Parti de l’Arménie prospère (BHK) et l’Arménie lumineuse (LHK). Le BHK a tenté de demander à la Cour constitutionnelle de les déclarer inconstitutionnels. Mais le LHK a refusé de fournir les signatures nécessaires de ses députés .

Le leader du LHK, Edmon Marukian, avait attribué mercredi ce refus à la décision de la Cour constitutionnelle d’ouvrir le 7 juillet les audiences sur la légalité des accusations de coup d’État portées contre l’ancien président Robert Kocharian. Marukian a affirmé que faire appel à la Cour dans ce contexte pourrait être considéré comme prendre parti dans le conflit qui oppose Kocharian et le gouvernement arménien.

Kocharian a réagi jeudi en demandant à ses avocats de retirer son propre recours devant la Cour constitutionnelle déposé il y a un an.

Cependant, le LHK est resté inflexible dans son opposition à la contestation judiciaire du BHK contre la révocation des juges. « C’est une mauvaise décision, car l’affaire sera de toute façon entendue par la Cour constitutionnelle », a déclaré M. Marukian aux journalistes.

D’autres forces d’opposition plus radicales, non représentées dans le parlement actuel, ont condamné la position du LHK et ont accusé le parti de M. Marukian d’aider Pashinian à prendre le contrôle de la cour.

L’administration de Pashinian avait décidé d’amender la constitution après un an de conflit non réglé avec la Cour constitutionnelle et Tovmasian en particulier. Le premier ministre a accusé à plusieurs reprises Tovmasian et six autres juges de maintenir des liens étroits avec l’ancien gouvernement du pays et d’entraver les réformes judiciaires.

Tovmasian et les personnalités de l’opposition qui lui sont proches ont rejeté ces accusations, affirmant que Pashinian cherche à installer de nouveaux juges qui lui sont fidèles.