Un législateur arménien infecté par le coronavirus

Un vice-président du Parlement arménien a été infecté par le coronavirus au milieu de la propagation continue de la maladie dans le pays.

« Chers compatriotes, j’ai passé un test COVID-19 et j’ai été informé il y a peu de temps que le test était positif », a écrit Vahe Enfiajian sur Facebook. « Je dois dire que je me sens bien et que je n’ai aucun symptôme inquiétant pour le moment. »

Vahe Enfiajian, qui est affilié au parti d’opposition Arménie prospère (BHK), est le premier membre de l’Assemblée nationale de 132 sièges qui est connu pour avoir été testé positif au coronavirus. Il a récemment assisté à une session parlementaire la semaine dernière, assis à côté du président Ararat Mirzoyan et des deux autres vice-présidents.

La direction du parlement n’a pas immédiatement annoncé que d’autres législateurs auraient testé le virus en raison de l’annonce de Vahe Enfiajian. Le BHK n’a pas non plus dit si l’un de ses parlementaires s’auto-isolerait ou subirait de tels tests.

Pendant ce temps, le Premier ministre Nikol Pashinian a continué d’exhorter les Arméniens à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques en public et à se laver fréquemment les mains. Citant des statistiques officielles, il a averti qu’une personne infectée sur 50 dans le pays décède de la maladie.

« Au moins, nous avons réussi à faire en sorte qu’aujourd’hui aucun patient [COVID-19] n’attende son hospitalisation à domicile », a écrit Nikol Pashinian sur Facebook. « Mais notre potentiel d’expansion de la capacité hospitalière n’est pas illimité. »