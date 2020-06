Courrier du Président du CDCA Auvergne-Rhône-Alpes au Député Yves Blein

Monsieur le Député,

Vous concourrez dans le cadre des élections municipales dont le deuxième tour se déroulera le 28 juin, pour remporter la Mairie de Vénissieux. Dans ce cadre, l’annonce que vous avez faite d’une alliance avec la liste conduite par Monsieur Yalcin Ayvali, a fait naître une très vive émotion publique et politique. Vous avez été interpellé à plusieurs reprises, et avez repoussé les réactions pourtant légitimes suscitées par cette alliance inattendue avec une forme de légèreté, niant jusqu’à l’évidence, concernant les conséquences de l’adhésion M. Yalcin Ayvali au Président turc Erdogan, et plus globalement la participation de la liste qu’il conduisait à une stratégie séparatiste relevant de l’Islam politique dénoncée par le Président Emmanuel Macron.

Dans ce contexte, la lettre que vous avez adressée à vos amis sur votre décision de fusionner votre liste à celle de Monsieur Yalcin Ayvali, soulève un certain nombre de questions dont nous souhaitons vous faire part.

Tout d’abord, il est établi, connu et largement répandu que M. Ayvali éta candidat aux élections législatives pour le Parti Egalité et Justice, parti politique aux mains de l’AKP d’Erdogan. Ce fait d’une particulière résonance aurait dû suffire à vous dissuader de vous engager avec lui. Vous n’avez eu de cesse de le minimiser, alors même qu’il ne constitue en rien un fait isolé mais bien la poursuite naturelle d’un engagement ancien. Ainsi, M. Ayvali manifeste publiquement et fièrement son appartenance à la COJEP, son amitié avec le loup gris ultra nationaliste et négationniste notoire Ahmet Çetin ou encore ses entretiens avec le consul général de Turquie à Lyon. Nous joignons à ce message plusieurs images recueillies qui parlent d’elles-mêmes, et démontrent contrairement à ce que vous écrivez dans votre courrier, que porter les couleurs du PEJ en 2017 ne constituait en rien une erreur de parcours mais l’expression de convictions profondes, en étant membre de la COJEP, véritable instrument de contrôle des Turcs de France pour Ankara ou en partageant des propos de prédicateurs salafistes sur les réseaux sociaux.

Inquiets de votre stratégie de minimisation grossière des faits, nous avons également pris connaissance de la franche camaraderie qui vous lie à la galaxie à laquelle appartient M. Ayvali. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons constaté vos amitiés avec la confédération islamique Mili Gorus de Vénissieux auxquels vous avez rendu visite en juin dernier (photo en pj).

Mili Gorus est, en effet, une organisation religieuse, relevant des Frères Musulmans, fondée par l’ancien Premier ministre turc Necmettin Erbakan et dont est issu Recep Tayip Erdogan. Elle ne cache donc ni ses liens ni sa proximité idéologique avec le Président turc et assume le rôle de relai de sa parole auprès des diasporas turques en Europe.

Monsieur le Député,

Nous sommes extrêmement inquiets. Inquiets de votre décision de vous allier avec M. Ayvali, inquiet du jeu dangereux et manifestement ancien que vous entretenez avec des représentants des Frères Musulmans, inquiets des effets dramatiques de telles alliances nouées par un député de la majorité sur l’ensemble de la classe politique dans un contexte où la République est testée dans ses fondements par des représentants de l’Islam politique ainsi que l’a parfaitement décrit le Président de la République, inquiet des compromissions dramatiques auxquels vous êtes susceptible de vous livrer pour une simple élection municipale.

Le 28 juin, à Vénissieux, il ne sera pas seulement question du choix entre plusieurs sensibilités politiques briguant l’administration d’une commune, mais il s’agira de déterminer entre deux conceptions de la politique, laquelle doit prospérer dans la République, celle qui repose exclusivement sur des forces républicaines, ou celle qui s’autorise des alliances séparatistes pour conquérir le pouvoir. Cette situation n’aurait jamais dû se produire, elle résulte de votre propre responsabilité.

Raffi TANZILLI

Président du comité de défense de la cause arménienne Auvergne-Rhône-Alpes