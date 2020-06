Newsletter de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées

Chers amis, Chers sympathisants,

Bonjour ou plutôt… Barév !

Juste pour vous annoncer que, finalement, notre traditionnelle fête champêtre, Dashtahantess, qui a lieu chaque année le dernier dimanche du mois de juin est annulée. Si les conditions sanitaires le permettent, elle pourra être organisée à la rentrée !

Toutes nos pensées vont vers nos frères et sœurs, en Arménie, qui font toujours face actuellement à la phase la plus aigüe de la propagation du Covid-19, dans le pays, en espérant qu’elle sera courte et causera le moins de victimes possibles.

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les membres actifs et bénévoles de notre Amicale pour leurs précieuses contributions, déterminantes pour la réussite de nos missions et la tenue de nos activités, en présentiel ou à distance, avec nos remerciements renouvelés pour Tatev et Luciné, piliers de notre école, pour le maintient pédagogique assuré jusqu’au bout, pour le bien et le plaisir de nos enfants !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été, restez prudents et profitez bien des moments de détentes et de distractions que peut nous offrir la saison estivale.

En attendant... pensez à adopter une attitude citoyenne, n’oubliez pas à aller voter, demain !!

Vous retrouverez, ci-après ainsi que sur notre page Fb et site internet, toutes les manifestations réalisées par les bénévoles de notre Amicale, cette année, à Toulouse ainsi que quelques archives.

A très bientôt,

Amicalement,

Les membres actifs de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées