Le niveau du lac Sevan a augmenté de 2 centimètres en un an lors du contrôle établi le 22 juin

Malgré l’écoulement des eaux du lac Sevan depuis juin pour l’irrigation, le niveau d’eau du lac arménien reste élevé et dépasse celui de l’an dernier à la même époque selon l’organisme public de contrôle des eaux Hayhydromet. Au 22 juin le niveau des eaux du lac Sevan était de 1 900,84 mètres (au-dessus du niveau de la mer, en point zéro) soit 2 centimètres plus haut qu’il y a un an. Hayhydromet informe que depuis le 9 janvier jusqu’au 22 juin date de la mesure prise, le tunnel Arpa-Sevan a déversé dans le Sevan plus de 140 millions de mètres cubes d’eau depuis les eaux de la rivière Arpa. En juin 27 millions de mètres cubes d’eaux du Sevan seront écoulées vers la rivière Hrazdan, la seule sortie d’écoulement des eaux du lac arménien. Ces eaux alimentent les centrales hydroélectriques et sont également utilisées pour l’irrigation.

Krikor Amirzayan