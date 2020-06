George Todorovic, un député d’origine arménienne élu au Parlement de Serbie

En Serbie il n’y a pas de communauté arménienne. Des centaines d’Arméniens vivent néanmoins à Belgrade et d’autres villes serbes.

Nous venons d’apprendre par un post d’Artur Tovmasyan que George Todorovic (29 ans) représentant le Parti progressiste de Serbie (SNS) membre parti présidentiel d’Aleksander Vucic, vient d’être élu le 21 juin député au Parlement serbe. Lors des élections parlementaires il était en 6e position de la liste du SNS. George Todorovic est connu pour son implication dans le développement des relations entre l’Arménie et la Serbie et s’était déclaré en faveur du renforcement des relations de Belgrade avec l’Artsakh.

Krikor Amirzayan