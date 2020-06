Concours Photo de l’association CHENE

L’Association CHENE organise un concours de photo le 30 octobre 2020 au 24 Rue de Maubeuge, 75009 Paris.

Comme depuis quelques années l’Association CHENE organise un concours photos, l’exposition des photos a lieu durant la Braderie annuelle de l’Association qui aura lieu cette année le 5 et 6 Décembre 2020.

Thème du concours : « L’eau »

Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Clôture des inscriptions 30 octobre 2020

Règlement et inscription sur simple demande par mail : [email protected]