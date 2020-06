Revue de la presse arménienne du 18 juin 2020

18698 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 18698 cas de coronavirus dans le pays dont 7560 ont été guéris et 309 patients sont décédés. Le Ministère de la Santé a déclaré que le pays disposait encore de suffisamment de capacité pour traiter un nombre croissant de patients atteints de coronavirus. Selon les données de Worldometers.info, l’Arménie est classée première dans la région du Caucase du Sud avec l’indicateur de cas de coronavirus par un million d’habitants.

Pachinian invite à réfléchir sur l’interdiction des activités des forces politiques « qui oppriment la libre volonté du peuple »/ Lors de la session question-réponse au Parlement, Nikol Pachinian a qualifié l’affaire pénale relative aux pots-de-vin électoraux versés par le parti « Arménie prospère » de « l’une des plus importantes de l’histoire de la troisième République d’Arménie », car « un institut organisé d’oppression de la volonté du peuple est en train d’être révélé ». Pachinian a également rejeté les accusations selon lesquelles la persécution criminelle de Gagik Tsaroukian serait politiquement motivée, en soulignant que les autorités n’ont pas besoin d’utiliser les affaires pénales comme un levier pour garder les forces politiques sous contrôle. Pachinian a ajouté qu’il était nécessaire d’interdire les activités des forces politiques « qui oppriment la libre volonté du peuple ». Il a rappelé qu’en 2017, il avait rédigé un projet de loi selon lequel les partis politiques ayant falsifié des élections et versé des pots-de-vin électoraux de manière coordonnée devraient être interdits. « Malheureusement, mes collègues députés [alliance « Yelk » de l’époque] n’ont pas accepté de mettre le projet de loi en circulation. Peut-être devrions-nous y réfléchir ».

L’audience sur l’arrestation de Gagik Tsaroukian reportée/ La Cour a reporté l’audience sur la motion relative à l’arrestation de Gagik Tsaroukian à la demande du parti de la défense.

« Arménie prospère » demande une enquête parlementaire sur la réaction des autorités face à l’épidémie de coronavirus/ Le parti « Arménie prospère » a boycotté la session du parlement d’hier pour protester contre la décision d’autoriser l’arrestation et la poursuite du leader du parti, Gagik Tsaroukian (cf. revue du 16 juin 2020, revue du 17 juin 2020). « Arménie prospère » a en même temps présenté deux initiatives du parti : 1/demander une enquête parlementaire sur la réaction des autorités face à l’épidémie de coronavirus qui continue de sévir dans le pays, 2/ demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la légalité d’une interdiction des rassemblements pendant l’état d’urgence. « Arménie prospère » détient 26 sièges sur 132 au Parlement et a besoin du soutien d’un autre parti d’opposition parlementaire, « Arménie lumineuse », afin de pouvoir pousser ces initiatives. Le chef du parti « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, a déclaré que son parti était prêt à rejoindre l’initiative pour la création de la commission d’enquête ad hoc à condition que la Commission soit dirigée par un représentant de son parti. Quant à l’interdiction des rassemblements, Marukyan a mis en question l’interdiction, déclarant que les citoyens pouvaient organiser des rassemblements en toute sécurité s’ils portaient des masques et observaient une distanciation sociale. Néanmoins, il a déclaré que les députés de l’opposition devraient discuter de la question au Parlement avant de faire appel à la Cour constitutionnelle.

Consolidation des forces d’opposition/ La presse rend compte de la déclaration du vice-président du parlement, membre du parti « Arménie prospère », Vahe Enfiajyan selon laquelle il y a des partis avec lesquelles « Arménie prospère » a déjà conclu des accords précis. Selon lui, il s’agit notamment des partis « Patrie » [d’Artur Vanetsyan], Dachnak et « Arménie unie », mais il y a des représentants d’autres forces politiques avec qui des réunions régulières sont organisées. La presse rend également compte de la déclaration du membre du parti Dachnak et ancien ministre de l’économie, Artsvik Minasyan, selon laquelle la consolidation entre les 3 partis a comme objectif « de créer l’environnement commun et la coopération » pour montrer « la résistance nécessaire au comportement antiétatique, antipolitique et anticonstitutionnel » des autorités. « Vous serez bientôt témoin d’une consolidation plus large » a déclaré Minasyan. La presse note que les dirigeants et les membres de ces partis manifestaient devant la Cour lors de l’audience sur l’arrestation de Tsaroukian.

L’ambassadeur russe rencontre les députés du parti « Arménie prospère »/ L’ambassadeur russe Sergey Kopyrkin a rencontré les députés du parti d’opposition « Arménie prospère » le vice-président du Parlement, Vahe Enfiajyan, et le Président de la Commission parlementaire sur l’intégration régionale et eurasiatique, Mikayel Melkumyan. Selon la publication Facebook de l’Ambassade, les parties ont discuté du développement des relations interparlementaires arméno- russes, et de l’assistance de la Russie à l’Arménie dans la lutte contre le COVID-19. Les députés ont également présenté leur vision sur certains aspects de l’agenda politique intérieur de l’Arménie.

Gianni Buquicchio : la Commission de Venise soutient les efforts de l’Arménie pour renouveler son système démocratique/ La presse indique qu’en présentant les activités de la Commission en 2019 au Comité des Ministres, le Président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio, a mentionné l’Arménie et l’aide apportée par la Commission à ce pays. Selon lui, dans deux États membres, l’Arménie et la Moldavie, un régime oligarchique a été renversé et la Commission accompagne les deux pays dans leurs efforts pour renouveler leur système démocratique. La presse indique également que les 18 et 19 juin, la Commission adoptera par procédure écrite deux documents sur l’Arménie : un en réponse de la demande de la Cour constitutionnelle arménienne sur l’affaire Kocharyan et l’autre sur trois questions dans le cadre des modifications constitutionnelles concernant les juges de la Cour constitutionnelle.

Cinquième groupe de démineurs et de médecins arméniens arrivé en Syrie/ La presse indique que le cinquième groupe de démineurs et de médecins arméniens sont arrivés à Alep avec le soutien de partenaires russes et effectueront une mission humanitaire jusqu’en octobre 2020.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France