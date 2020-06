L’inspection de la sécurité alimentaire découvre des boissons gazeuses avec une date expirée à Gyumri

Des employés de l’Inspection de la sécurité alimentaire dans la province arménienne de Shirak ont ​​révélé un grand nombre de boissons gazeuses Coca-Cola et Pepsi-Cola produites par Coca-Cola et Jermuk International Pepsi-Cola Bottler avec une date expirée lors d’un examen des points de vente au détail et en gros et dans les installations de restauration dans la capitale provinciale Gyumri.

Les points de vente se seraient engagés à rembourser les boissons gazeuses dont la date de péremption est expirée aux fournisseurs.

Toutes les unités régionales de l’Inspection de la sécurité alimentaire ont été invitées à vérifier si d’autres établissements de vente au détail, de gros et de restauration publique de la province avaient des produits alimentaires de ces marques avec une date expirée.