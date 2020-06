Les néo-ottomans sont de retour. Comment les Arméniens du Liban devraient-ils réagir ?

La résilience libanaise est mise à rude épreuve par la crise financière actuelle. Les coûts économiques et sociaux sont accablants et la classe moyenne disparaît alors que la pauvreté échappe à tout contrôle. La monnaie libanaise a presque perdu 60% de sa valeur par rapport au dollar américain sur le marché noir. Le chômage a atteint 55%. La pauvreté a dépassé 65% et nous avons un environnement politique incertain et imprévisible. Les protestations civiles rugissantes mais essentiellement non violentes, qui ont balayé le Liban pendant plusieurs mois, ont suscité une demande impérieuse de changement. Cependant, au cours des deux derniers mois, les manifestants ont emprunté une voie violente, pillant et incendiant des banques et des magasins. Au niveau régional, le conflit sunnite-chiite s’est intensifié du Yémen à la Syrie où la décadence institutionnelle a encore enflammé la région.Au milieu de ces incertitudes, la Turquie a commencé à déployer ses tentacules et à mobiliser ses mandataires au Liban.

Davit Hirst dans son livre « Méfiez-vous des petits États : le Liban, champ de bataille du Moyen-Orient »soutient que le Liban est le reflet des développements géopolitiques au Moyen-Orient. Parfois, les développements politiques au Liban reflètent la région. Je dirais que les changements politiques dans le pays et la région sont interdépendants en raison de l’infrastructure sectaire qui a façonné la région après la chute de Saddam Hussein en Irak. La chute de Saddam a enflammé un conflit sunnite contre chiite dont les racines remontent à 632 après JC après la mort du prophète Mohammad. Le conflit a ensuite été régénéré avec le vide politique que les Américains ont laissé avec le renversement du régime baasiste en Irak. Le philosophe italien Niccolo Machiavelli aurait conseillé le contraire, qu’au lieu de dissoudre l’armée irakienne, qui jouait le rôle de « contrepoids » sous l’influence de l’Iran,les États-Unis auraient utilisé cette armée pour contenir l’expansion iranienne et préserver le statu quo régional. Cependant, l’administration du président George W. Bush a déclenché plus de chaos dans la région.

Ces dernières années, les relations sunnites-chiites ont été de plus en plus marquées par des conflits, en particulier le conflit par procuration Iran-Arabie saoudite . La violence sectaire persiste à ce jour du Pakistan au Yémen et est un élément majeur de friction à travers le Moyen-Orient .Sur le plan régional, l’Arabie saoudite, autrefois championne de la cause musulmane dans la région, est en retrait. Les Saoudiens sont incapables de gagner une guerre qu’ils ont déclenchée au Yémen contre les rebelles houthis, ils n’ont pas réussi à isoler le petit Qatar, ils n’ont pas réussi à empêcher l’expansion de l’influence iranienne dans la région, et enfin, ils ne sont plus les principaux acteurs en Syrie et Liban. Tous ces développements ont créé un vide électrique dans la rue sunnite. C’est dans ce contexte géopolitique que la Turquie sous le président Erdogan s’est engagée dans l’opportunisme stratégique et a étendu son influence dans la région. La Turquie voulait remplacer l’islam modéré par une idéologie basée sur les croyances des Frères musulmans. Les Frères musulmans, reconnus comme une organisation terroriste par de nombreux pays musulmans,a été directement financé par la Turquie et le Qatar et a consolidé son réseau dans de nombreux pays arabes. Les ambitions néo-ottomanes de la Turquie se sont répandues dans toute la région et se sont même étendues à la Libye, riche en pétrole. En soutenant le gouvernement d’Al-Sarraj, affilié aux Frères musulmans, la Turquie et la Libye ont accepté de tracer la frontière maritime entre les deux, et par conséquent, la Turquie a gagné la plus grande part des champs pétroliers et gaziers de la Méditerranée orientale. Cette action a alarmé la direction égyptienne qui a mobilisé ses troupes le long de la frontière libyenne. Le principal objectif de la Turquie était d’utiliser les Frères musulmans à son avantage pour devenir une plaque tournante régionale de l’énergie et de la politique. Par conséquent, il est important de comprendre et d’analyser l’implication de la Turquie au Liban dans un contexte purement géopolitique et géo-économique.Les ambitions néo-ottomanes de la Turquie se sont répandues dans toute la région et se sont même étendues à la Libye, riche en pétrole. En soutenant le gouvernement d’Al-Sarraj, affilié aux Frères musulmans, la Turquie et la Libye ont accepté de tracer la frontière maritime entre les deux, et par conséquent, la Turquie a gagné la plus grande part des champs pétroliers et gaziers de la Méditerranée orientale. Cette action a alarmé la direction égyptienne qui a mobilisé ses troupes le long de la frontière libyenne. Le principal objectif de la Turquie était d’utiliser les Frères musulmans à son avantage pour devenir une plaque tournante régionale de l’énergie et de la politique.

La Turquie a également commencé à jouer sur l’échiquier au Liban, où le petit incident de la semaine dernière peut être enregistré comme le début de son influence politique au Liban. Tout a commencé lorsque Nishan Der-Haroutunian, l’hôte d’une émission de télévision libanaise populaire sur Al Jadeed TV, a reçu un message sur les réseaux sociaux d’un spectateur l’appelant « un réfugié et un étranger insidieux ». En réponse, Der-Haroutunian a confronté le messager et a souligné qu’Erdogan, la Turquie et les Turcs ottomans sont insidieux, et ceux qui pensent autrement devraient étudier l’histoire ottomane et libanaise. Ce type de rhétorique est devenu monnaie courante contre la communauté arménienne au Liban.Cela a commencé après le centenaire du génocide arménien lorsqu’un groupe de religieux musulmans pro-turcs à Beyrouth et dans la ville de Tripoli, dans le nord du pays, a annoncé en 2015 qu’ils n’accepteraient plus les « insultes envers les petits-enfants des Ottomans ». Il n’est pas surprenant que de nombreux sites Web et pages de réseaux sociaux affiliés aux Frères musulmans diffusent de fausses publications sur les « Arméniens commettant un génocide contre les musulmans ». Cet anti-arménianisme et ce déni du génocide se sont également répandus dans les sermons des mosquées et des conférences ont été organisées « révélant les mensonges arméniens ». »

Dans une vidéo virale, Mounir Hassan, président de l’organisation libano-arabe « Mardinli », a menacé directement Der-Haroutunian et la communauté libano-arménienne. Il a menacé de massacrer des Arméniens à Bourj Hammoud en appelant les Ottomans « ses ancêtres » et en disant qu’ils avaient fait du bon travail en massacrant des Arméniens et en qualifiant les Arméniens de stupides, de traîtres, diaboliques, irrespectueux et en faisant d’autres remarques obscènes envers Der-Haroutunian. Mounir ne nie plus le génocide, mais le justifie. De telles justifications étaient présentes même dans les discours de nombreux religieux islamistes au début de la guerre civile syrienne. Habituellement, la justification d’un crime suscite de nouveaux crimes et ouvre la voie à la répétition de crimes contre une communauté qui a été diabolisée au fil du temps. Après tout,la justification des crimes contre les yézidis et les assyriens en Irak n’était-elle pas justifiée par Daech par des doctrines religieuses ?

Le 11 juin, une manifestation a été organisée dans certaines parties du quartier ouest de Beyrouth, où vit la majorité musulmane sunnite, avec des slogans dirigés contre les Arméniens, accompagnés de l’agitation des drapeaux turc et libanais. Pour moi, ce n’était pas une explosion de surprise contre les Arméniens, car elle était attendue depuis longtemps dans la perspective des changements géopolitiques dans la région et du soft power croissant de la Turquie au Liban et au-delà. Cependant, ce qui est surprenant, c’est le niveau de coordination et l’efficacité d’un tel mouvement. Il était clair que la Turquie et ses mandataires étaient à l’offensive.

Le soft power de la Turquie dans la région a de nombreuses composantes et le Liban n’y est pas à l’abri. L’ambassade de Turquie, à l’instar des ambassades d’autres acteurs régionaux, a commencé à envoyer des messages politiques par le biais de ses mandataires sur le terrain. Qui sont ces mandataires ? On ignore le nombre exact de Turcomans, Turcs et Mardinlis au Liban. Certains l’estiment par milliers. Les Turcomans sont situés dans les régions septentrionales d’Akkar ; ils se sont installés dans le nord du Liban il y a des siècles et percevaient des impôts auprès des paysans locaux. Les Turcs, descendants des Ottomans de l’île de Crète, se trouvent à Tripoli et, lors des dernières élections législatives, soutenaient un bloc politique financé par la Turquie et le Qatar. Mardinlis est situé à Beyrouth. Les vagues les plus importantes d’immigrants de Mardinli sont venues dans les années 1920, 1930 et 1950,lorsque de nombreux Arabes et Kurdes de la ville de Mardin ont échappé à la persécution kémaliste, puis à la crise économique, et sont arrivés au Liban. Politiquement, ils étaient isolés ; cependant, alors que l’AKP turc « découvrait » cette communauté au Liban au milieu des années 2000, la Turquie a commencé à investir dans l’éducation, l’hospitalisation et les domaines culturels. Même de nombreux Libanais d’origine turque ont poursuivi leurs études supérieures en Turquie gratuitement. En 2017, l’ancien ambassadeur turc Çağatay Erciyes a annoncé lors d’un rassemblement qu’il était temps de penser au rôle politique de la communauté. Cette annonce a été faite un an avant les élections législatives libanaises de 2018. La communauté avait deux candidats, l’un à Akkar et l’autre à Tripoli, mais tous deux ont perdu. Il n’est donc pas surprenant que les Libanais d’origine turque soient davantage organisés,et l’ambassade de Turquie fera de son mieux pour organiser la communauté, non seulement pour équilibrer les Arméniens, mais aussi pour exercer une influence sur la communauté sunnite. Déjà, la communauté est représentée dans les municipalités de Beyrouth et Tripoli.

Ce n’est qu’un début… Le rôle de la Turquie a également été important lors des manifestations anti-gouvernementales à Tripoli. En octobre 2019, au début des manifestations anti-gouvernementales qui se sont propagées dans le pays, certains manifestants ont levé des drapeaux turcs pour montrer leur solidarité avec Erdogan. Des militants les ont empêchés et les drapeaux ont été retirés, mais je pense qu’un paysage politique est en train de se préparer pour accueillir une intervention turque dans la ville. Si l’instabilité politique se poursuit à Tripoli et que la communauté devient une « cible », je ne serais pas surpris d’entendre Erdogan appeler à une intervention turque « pour la défense des descendants ottomans à Tripoli ». N’oublions pas que de telles annonces ont été faites avant l’intervention militaire turque en Syrie et en Libye.

Comment les Libano-Arméniens devraient-ils réagir aux intentions de la Turquie ?

— Les Arméniens du Liban ne doivent pas être entraînés dans des provocations sectaires. La communauté est l’une des sept plus grandes communautés du pays et sont des citoyens à part entière qui n’ont besoin d’un « test de fidélité » d’aucun Libanais. Les Arméniens ont acquis la citoyenneté comme la plupart des Libanais en 1923. Contrairement à d’autres, en période de crise, la communauté a fait preuve d’une loyauté absolue envers l’État. Les récentes provocations anti-arméniennes ont montré une fois de plus que l’idée principale derrière ces provocations était d’entraîner toute la communauté dans l’incertitude. Une telle incertitude ne ferait que pousser la Turquie à intervenir au Liban et à poursuivre ses intérêts néo-ottomanistes.

L’Arménie ne peut rester isolée de la dynamique régionale. Comme d’autres communautés, les Libanais-Arméniens seront également affectés par le dynamisme régional et la politique étrangère agressive de la Turquie. Ainsi, l’Arménie peut jouer une politique étrangère dynamique pour empêcher toute menace pour les communautés arméniennes de la région en limitant les aspirations turques au Moyen-Orient. Compte tenu des changements géopolitiques qui se produisent dans la région MENA, un nouvel axe se forme. Avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Grèce, Chypre et la Libye de Haftar forment une coalition « anti-turque ». À cela s’ajoute l’axe Syrie-Hezbollah-Iran où les intérêts de ces deux axes se croisent autour d’un objectif commun qui est de pousser la Turquie hors de ses sphères d’influence actuelles. En tant qu’acteurs non étatiques,Le Hezbollah et le PKK font indirectement partie de cette grande coalition, malgré les différences idéologiques. Les Arméniens ne peuvent rester silencieux ou indifférents au milieu de ces changements géopolitiques.

L’Arménie doit s’engager dans une politique étrangère proactive et engager un dialogue culturel et politique entre diverses communautés qui ont été historiquement opprimées par les Ottomans et plus tard la Turquie. Ces groupes comprennent les Assyriens, les Syriaques, les Chaldéens, les Grecs et les Grecs pontiques, les Yézidis et les Kurdes. Cette « diplomatie civilisationnelle » vise à construire un front commun pour préserver ces communautés contre les agressions militaires turques dans le nord de la Syrie et en Irak.

Participez à la guerre des médias. Dernièrement, de nombreux programmes télévisés et émissions politiques saoudiens, émaratis et égyptiens ont souligné la responsabilité de la Turquie et son déni du génocide arménien. Ces médias sont importants pour dialoguer directement avec les téléspectateurs arabes et souligner l’importance de la fraternité historique arméno-arabe contre les politiques ottomanes. Notamment, les volontaires arméniens étaient l’un des principaux régiments qui ont libéré la Palestine du joug turc, et ils ont combattu côte à côte avec les Arabes contre les occupants ottomans.

Enfin, au niveau local, les associations libano-arméniennes de jeunes et d’étudiants doivent jouer un rôle actif dans les universités et les centres universitaires et engager un dialogue et des discussions avec divers groupes de jeunes pour construire un front commun contre toute future intervention politique turque. Le 12 juin, la Fédération libanaise de la jeunesse affiliée à la FRA et la Zavarian Student Association ainsi que d’autres associations de jeunes et d’étudiants arméniens et non arméniens ont officiellement dénoncé les récentes attaques racistes et xénophobes contre la communauté. Il convient de mentionner qu’aux côtés des partis chrétiens, de nombreux partis musulmans ont participé à cette annonce.

Yeghia Tashjian

Yeghia Tashjian est analyste et chercheur régionale. Il est diplômé de l’Université américaine de Beyrouth en politique publique et affaires internationales. Il a poursuivi ses études à l’Université Haigazian en sciences politiques en 2013. Il a fondé le forum / blog New Eastern Politics en 2010. Il était assistant de recherche au Armenian Diaspora Research Center de l’Université Haigazian. Actuellement, il est l’officier régional de Women in War, un groupe de réflexion sur le genre. Il a participé à des conférences internationales à Francfort, Vienne, Uppsala, New Delhi et Erevan, et a présenté divers sujets allant des droits des minorités aux questions de sécurité régionale. Son sujet de thèse portait sur les intérêts géopolitiques et de sécurité énergétique de la Chine en Iran et dans le golfe Persique.Il est contributeur aux différents journaux locaux et régionaux et présentateur de l’émission « Turkey Today » dans Radio Voice of Van.