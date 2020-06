Bilan non exhaustif de 6 années d’actions en faveur du renforcement des liens d’amitié entre Bourg-Les-Valence, l’Arménie et l’Artsakh

Chers amis,

Il me tenait à cœur de partager avec vous ces quelques photos des actions entreprises en Arménie et en Artsakh sous le mandat de Marlène Mourier, Maire de notre très chère Ville de Bourg-lès-Valence.

Dès son entrée en fonction, Marlène Mourier a tenu à se rendre en Arménie et plus particulièrement dans notre belle ville jumelle Talin. Ce déplacement a également été l’occasion de se rendre en Artsakh et de signer la première Charte d’Amitié de la Drôme entre les villes de Bourg-lès-Valence et de Chouchi, capitale historique de l’Artsakh.

La signature de cette Charte d’Amitié lui a valu d’être inscrite sur la liste noire de l’Azerbaïdjan ainsi que de nombreuses intimidations et procès depuis.

Malgré toutes les pressions exercées par cette pétro-dictature, Marlène Mourier s’est toujours distinguée par ses déclarations politiques de reconnaissance du droit à l’autodétermination et à vivre en paix du peuple Artsakhiote.

Aujourd’hui Vice-Présidente du Cercle d’Amitié France-Artsakh, son engagement n’a jamais faibli, contrairement à son adversaire politique aux prochaines élections municipales de ce dimanche dont on ne connait, à ce jour, ni son positionnement vis-à-vis de l’Arménie, ni son positionnement vis-à-vis de l’Artsakh.

Invitation d’une délégation de Talin et de Chouchi à l’occasion du marché des villes jumelages, implantation d’une boutique éphémère « Couleurs d’Artsakh » à Bourg-lès-Valence, dons médical et de fournitures scolaires à l’orphelinat de Gyumri, dons de fournitures scolaires aux maternelles de Talin et Chouchi, participation et prise de parole aux journées de la Francophonie en Artsakh, soutien financier au Centre de la Francophonie à Talin... Tant d’autres actions ont été menées en 6 ans qu’il serait bien trop long de tout détailler...

Toutes ces actions doivent perdurer et s’amplifier. Pour cela, je compte sur vous, nous comptons sur vous : ce dimanche 28 juin, chers amis bourcains, votez pour un Maire proche de nous, VOTEZ MARLÈNE MOURIER !

