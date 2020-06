Le village arménien d’Ardjech englouti sous les eaux du lac de Van a émergé suite à la baisse des eaux et de la sécheresse

La baisse du niveau des eaux du lac de Van a permis de faire émerger une ancienne église arménienne a écrit le journal « Agos », information rapportée par ermenihaber.am.

Le chercher Sedat Ulugana a appelé à « Agos » en affirmant que l’église arménienne d’Ardjech avait été la cible de voleurs de trésor cherchant « l’or des Arméniens » et dégradant fortement les constructions et les fondations. S. Ulugana Aa également affirmé qu’une partie du village arméniens de Hin Ardjech (Ancien Ardjech) qui est appelée aujourd’hui Thelebibagh avait en 1841 suite à la montée des eaux du lac de Van disparu progressivement sous les eaux.

Mais à cause de la sécheresse qui sévit dans la région, les eaux du lac de Van ont baissé et le « village englouti » vient d’émerger des flots. Au 17e siècle selon certaines sources ce village arménien autour du fort d’Ardjech comptait jusqu’à 200 boutiques et ses milliers d’habitants étaient chrétiens, principalement des Arméniens. L’église arménienne aurait été construite par la famille de religieux Arméniens de la famille des Tarhan.

Krikor Amirzayan