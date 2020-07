La formation et les fonds d’EU4Youth aident une champignonnière à décoller en Arménie

Un Arménien de 28 ans a lancé une entreprise de production de champignons dans la ville d’Idjevan dans la région de Tavush en Arménie, après avoir reçu une formation commerciale et obtenu un financement du projet EU4Youth - et parce que son entreprise est dans la production alimentaire, il a pu pour travailler malgré le confinement en raison du coronovirus, rapporte EU Neighbors .

Tigran Mayilyan a créé son entreprise après avoir participé au projet `` EU4Youth : employabilité et stabilité en Arménie, en Biélorussie et en Ukraine ’’, financé par l’UE avec le cofinancement de l’Agence autrichienne de développement.

Il nourrissait depuis longtemps l’idée de la production de champignons d’arbres, mais il n’avait pas les connaissances nécessaires pour transformer son concept en entreprise.

Alors, quand il est tombé sur des informations sur le projet sur les réseaux sociaux, Tigran a décidé de postuler pour la formation, espérant qu’il gagnerait non seulement des connaissances entrepreneuriales mais aussi la possibilité de concourir pour une subvention qui pourrait réaliser son rêve. Grâce à son esprit d’entreprise, son idée d’entreprise et le respect des critères du projet, Tigran a été sélectionné comme l’un des participants à la formation à l’entrepreneuriat.

Au cours du deuxième cycle de la « composante entrepreneuriat » du projet EU4Youth, Tigran a été l’un des participants les plus motivés et les plus actifs du projet. Il avait un bon sens de l’entrepreneuriat et dès le départ, était très motivé et complètement concentré sur l’idée et sa mise en œuvre.

« Mes attentes étaient pleinement justifiées plus que je ne peux l’imaginer. Ce fut un moment inoubliable quand il a été annoncé que je fais partie des gagnants. Les formateurs m’ont donné toutes les connaissances nécessaires dont j’ai besoin, que j’utilise actuellement dans les activités commerciales quotidiennes. Je suis vraiment très satisfait. "

Grâce au projet, Tigran a pu transformer son idée en un véritable modèle d’entreprise et, dès qu’il a reçu un financement du projet, il a pu mettre le plan à exécution.

Après avoir participé à la formation commerciale du projet et reçu des conseils aux entreprises, Tigran a présenté son plan d’affaires, qui figurait parmi les lauréats et a reçu une subvention de 4 000 € pour créer son entreprise.

Grâce à cette subvention, il a préparé la zone de production et a fait construire un réfrigérateur spécial.

Insensible au confinement, qui exempte les entreprises de production alimentaire, Tigran gère son entreprise avec succès et a établi un certain nombre de partenariats avec des clients tels que des restaurants, des cafés et des points de vente pour distribuer ses produits. Il fournit également des services de livraison directe aux clients via sa page Facebook, ce qui lui permet de maintenir les commandes en cours malgré les perturbations causées par le confinement.